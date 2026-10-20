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4 ülke savunma sanayi gücünü birleştiriyor! Türkiye Doha'da imzaları atacak

20.10.2026 - 16:09 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayisi#SSB#İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirecek yeni bir mutabakat zaptının Doha'da imzalanacağını duyurdu.

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4 ülke savunma sanayi gücünü birleştiriyor Türkiye Dohada imzaları atacak

Dört ülke arasında halihazırda yürütülen savunma sanayisi projeleri üzerine inşa edilecek mutabakat zaptı, Türkiye'nin çok taraflı işbirliği yaklaşımının yeni bir adımını oluşturacak.

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SSB koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, platform tedarikinin ötesine geçilerek ortak üretim, teknoloji transferi, birlikte çalışabilirlik ve tedarik zincirlerinin bütünleşmesine odaklanılıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle sürdürülen savunma sanayisi işbirlikleri Türkiye'nin dış politikasını destekleyen stratejik unsurlar arasında yer alırken, SSB Başkanı Haluk Görgün döneminde seri üretim ve ihracat odaklı çalışmaların ivme kazandığı belirtildi.

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SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATININ YÜZDE 55'İNDEN FAZLASI SON 4 YILDA GERÇEKLEŞTİ

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sektörü 2012-2026 döneminde, 2026'nın 9 ayı da dahil olmak üzere yaklaşık 54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Bu ihracatın 30 milyar doları aşkın bölümü 2023-2026 döneminde kaydedildi. Böylece son 4 yılda gerçekleştirilen ihracat, sektörün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasını oluşturdu.

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Savunma ve havacılık sanayi ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar doların üzerine çıkarken, son 12 aylık ihracat da ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre ,Türkiye, son 5 yılda silah ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın 11'inci büyük silah tedarikçisi konumuna yükseldi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sı ise NATO müttefiklerine gerçekleştiriliyor.

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KATAR İLE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

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Doha'da imzalanacak mutabakat zaptının taraflarından Katar, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında uzun süredir işbirliği yürüttüğü ülkeler arasında bulunuyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar ve hücumbotlar, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin öne çıkan örneklerini oluşturuyor.

Katar Savunma Bakanlığı iştiraki Barzan Holding ile ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma sanayisi şirketleri arasında da geçmiş yıllarda çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

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ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında Katar'da kurulan BARQ şirketi aracılığıyla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (SARP) ve elektro-optik cihazların montaj, üretim ve kalibrasyon faaliyetleri Katar'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Türk şirketlerinin Katar'da hayata geçirdiği projeler, üçüncü ülkelere de savunma sanayisi çözümleri sunulmasına imkan sağlıyor.

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PAKİSTAN İLE MİLGEM PROJESİNDE İŞBİRLİĞİ, ENDONEZYA İLE ORTAK TANK ÜRETİMİ

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önemli örneklerinden birini PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi oluşturuyor.

ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen proje kapsamında 4 korvetin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Pakistan'daki Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi.

Proje çerçevesinde Karaçi Tersanesi'nin üretim altyapısı modernize edilirken, gemi inşa ve donatım mühendisliği alanlarındaki kabiliyetler de yerel iş gücüne aktarıldı. Böylece proje, deniz platformlarının tedarikinin yanı sıra Pakistan'ın yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağladı.

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Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinde ise KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi öne çıkıyor.

SSB ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan devletlerarası anlaşma kapsamında hayata geçirilen KAPLAN MT, Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak tasarımla geliştirildi.

FNSS tarafından üretilen prototipler ve ilk seri üretim tanklar Endonezyalı kullanıcılara teslim edilirken, teknoloji transferi kapsamında tankların üretimi Endonezya'da PT Pindad tarafından sürdürülüyor.

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SAVUNMA DİPLOMASİSİNDE ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ

Doha'da imzalanması planlanan mutabakat zaptıyla Türkiye'nin Katar, Pakistan ve Endonezya ile ayrı ayrı yürüttüğü savunma sanayisi işbirliklerinin çok taraflı bir çerçevede güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SSB'nin savunma diplomasisi yaklaşımında, yalnızca savunma sistemlerinin ihracatı değil, ortak üretim altyapısının geliştirilmesi, teknoloji transferi ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların kurulması da öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

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Dört ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptının, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine ve savunma sanayi alanında yeni ortak projelerin önünün açılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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