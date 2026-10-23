600 çöp poşetiyle uçan adamın çılgın deneyi: "İlk etapta koli bandı kullandım"

Halil Akdeniz, birleştirdiği yaklaşık 600 çöp poşetinden güneş enerjisiyle yükselen bir balon yaptı. Yıllardır yamaç paraşütüne ilgi duyan Akdeniz, yurt dışındaki kaynaklardan edindiği bilgilerle geliştirdiği balonla uçuş denemeleri gerçekleştiriyor. Havacılığa ilgisinin 2006 yılında başladığını anlatan Akdeniz, o dönemde internet forumlarından yamaç paraşütü hakkında bilgi edindiğini ancak imkânlarının yetersiz olması nedeniyle uçuşlara başlayamadığını belirtti.

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Askerlik dönüşünde 2010 yılında Savaş Kantarcı'dan paraşüt konusunda bilgiler aldığını anlatan Akdeniz, daha sonra uçuşlar gerçekleştirdiğini, P2 sertifikası almak amacıyla Pamukkale'de düzenlenen kursa katılarak, Cemalettin Eroğlan ve Dinarlı Fatih Karataş'tan eğitim aldığını ifade etti.

YURT DIŞINDAKİ KAYNAKLARDAN YARARLANDI

Güneş enerjisiyle yükselen balon fikriyle askerlik öncesinde karşılaştığını ifade eden Akdeniz, helyumla uçuş yapan yabancı bir kişiyi takip ettiğini, helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjisiyle çalışan balonları keşfettiğini söyledi. Pandemi döneminde araştırmalarını yoğunlaştıran Akdeniz, Fransa'da bu alanda çalışan Laurent Besset ve Paul Ferney başta olmak üzere yurt dışındaki kişilerden bilgi ve dokümanlar edindiğini, aldığı bilgiler doğrultusunda daha basit bir tasarım hazırlayarak kendi balonunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

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BALONUN KALDIRMA KAPASİTESİ 80 İLA 90 KİLOGRAM ARASINDA

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Yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek hazırladığı balonda dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştığını belirten Akdeniz, ilk etapta koli bandı, daha sonra ise lifli bant kullanarak bağlantı noktalarını güçlendirmeye çalıştığını ifade etti. Ancak balonun birleşim yerlerinde açılmalar ve naylonda yırtılmalar meydana geldiğini anlatan Akdeniz, hasarlı bölümleri onararak denemelerine devam ettiğini kaydetti. Kendi ağırlığının 101 kilogram olduğunu, kullandığı emniyet kemeri ve halatların ise yaklaşık 7 kilogram geldiğini belirten Akdeniz, yaptığı balonun kaldırma kapasitesinin 80 ila 90 kilogram arasında olduğunu dile getirdi.