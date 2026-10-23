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Uzmanparaİcradan altın satışı! Yüzük, bilezik ve kolyeler açık artırmaya çıkıyor
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İcradan altın satışı! Yüzük, bilezik ve kolyeler açık artırmaya çıkıyor

23.10.2026 - 10:18 | Son Güncellenme:

#Altın#Bursa#İcra

Bursa’da bir borç nedeniyle haczedilen, ağırlığı 865 gramı aşan altın yüzük, bilezik, kolye ve küpeler açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

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İcradan altın satışı Yüzük, bilezik ve kolyeler açık artırmaya çıkıyor

Bursa 5. Genel İcra Dairesi tarafından yürütülen dosya kapsamında, haczedilen altınların elektronik ortamda açık artırmayla satılmasına karar verildi. Satışa çıkarılan altınların 713,45 gramının 8 ayar, 152,22 gramının ise 14 ayar olduğu belirtildi.

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İLK ARTIRMA KASIM AYINDA

İcra dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, 553 bin lira değer biçilen 152,22 gram 14 ayar muhtelif altın ile 1 milyon 473 bin lira değer biçilen 713,45 gram 8 ayar muhtelif altın satışa sunuldu.

Böylece altınların toplam fiyatı 2 milyon 26 bin lira olarak belirlendi. İlk artırma 12 Kasım 2026 saat 11.03'te başlayacak ve 19 Kasım 2026 saat 11.03'te sona erecek. İlk artırmada satış gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma 14 Aralık 2026 saat 11.03'te başlayacak ve 21 Aralık 2026 saat 11.03'te tamamlanacak.

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ALTINLAR ARASINDA YÜZÜK, BİLEZİK VE KOLYELER BULUNUYOR

İlanda yer alan bilgilere göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen haciz işleminin ardından altınlar bilirkişi eşliğinde tasnif edildi. 8 ayar altınlar arasında 72 adet taşlı yüzük, kelepçe bilezikler, kolyeler, küpeler, bileklikler ve çeşitli takılar yer aldı.

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14 ayar altınlar arasında ise çift küpeler, taşlı yüzükler, kolyeler ve bileklikler bulundu. Haciz sırasında yapılan ilk tespitlerde altınların gramajları ile icra tutanağında belirtilen miktarlar arasında küçük farklılıklar olduğu, bilirkişi değerlendirmesinde bu durumun tartı hassasiyeti ve fiziksel ortam şartlarından kaynaklanabilecek sapmalarla açıklanabileceği kaydedildi.

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Altınların ayrıntılı görsellerine, artırma şartlarına ve satışa ilişkin diğer bilgilere UYAP e-Satış sistemi üzerinden, 2026/17892 Esas dosya numarasıyla ulaşılabilecek.

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