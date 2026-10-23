Altında büyük kayıp! Kritik seviyenin altına geriledi

HABER MERKEZİ Altın piyasası, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tutması, ABD’de faizlerin seyrine ilişkin beklentileri etkiledi. Bu görünüm, faiz getirisi sağlamayan değerli metalde satış baskısını güçlendirdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ons altın, Asya seansında temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine inerek 4.000 dolar psikolojik eşiğinin altına geriledi. Böylece değerli metal, ocak ayında kaydettiği 5.400 doların üzerindeki zirvesinin yaklaşık yüzde 25 altına çekilmiş oldu.

Fiyatlamalar üzerinde; Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerinden canlı tuttuğu enflasyon endişeleri, tırmanan tahvil getirileri, Fed'in sıkılaşma döngüsünü sürdüreceği beklentisi ve güçlü dolar baskı oluşturmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 3,5’E ULAŞTI

Altının hafta başından bu yana yaşadığı değer kaybı yüzde 3,5 oldu. Değerli metal, bu görünümün korunması halinde haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dört aydan uzun sürenin en zayıf haftalık performansına işaret eden gerilemede, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve faiz beklentileri öne çıkıyor. Erken işlemlerde görülen düşük seviyelerden gelen kısmi toparlanmaya rağmen altın üzerindeki baskı sürüyor.

Haberin Devamı

Yatırımcıların gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin beklentilerini gözden geçirmesi de fiyatlamalarda etkili oluyor.

PETROL BEŞ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Altın piyasasının yakından izlediği petrol fiyatları, perşembe günü yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Böylece petrol, beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişte, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının enerji arzında yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini artırması etkili oldu. Arz tarafındaki belirsizlikler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansıma ihtimali de gündeme geldi.

Haberin Devamı

Petroldeki hareketin altın açısından önemi, faiz beklentileri üzerinden şekilleniyor. Enerji fiyatlarının yüksek kalması, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının daha uzun süre korunabileceği görüşünü güçlendiriyor.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması ihtimali, altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Faiz getirisi bulunmayan altının cazibesi, bu beklentinin güçlendiği dönemlerde azalabiliyor.

Haberin Devamı

Piyasada şu anda öne çıkan endişe, yüksek enerji fiyatlarının enflasyondaki düşüşü zorlaştırması. Bu ihtimal, Fed’in faizleri indirmek konusunda daha temkinli davranabileceği ve mevcut sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisini besliyor. Altında haftalık kaybın derinleşmesinde de petrol, enflasyon ve faiz beklentileri arasındaki bu bağlantı belirleyici oluyor.

GÖZLER 27-28 EKİM’DEKİ FED TOPLANTISINDA

Yatırımcıların önündeki en önemli gündem maddelerinden biri, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısı olacak. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizleri büyük ölçüde sabit bırakmasını bekliyor. Ancak dikkatler, toplantının ardından gelecek döneme ilişkin beklentilerde de yoğunlaşıyor.

Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimali, yatırımcılar tarafından yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Bu oran, yılın son toplantısına yönelik artış beklentisinin güçlü kaldığını gösteriyor.

ENFLASYON VERİSİ DE YAKINDAN İZLENECEK

Haberin Devamı

Gelecek hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yani PCE enflasyon verisi, piyasaların takip edeceği diğer önemli başlık olacak.

Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşma sürecini değerlendirirken yakından izlediği veri, para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Yatırımcılar, yüksek enerji fiyatlarının gündemde olduğu bir dönemde açıklanacak PCE verisini, enflasyon görünümünü değerlendirmek için takip edecek. Fed toplantısı ve enflasyon verisi birlikte, altın piyasasının gelecek haftaki ana gündemini oluşturacak.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DE GERİLEME VAR

Değerli metaller piyasasındaki düşüş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1 değer kaybederek ons başına 53,98 dolara geriledi.

Platin fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 1.568,58 dolar seviyesine indi. Paladyum ise diğer metallerden ayrışarak ons başına 1.054,50 dolarda yatay seyretti.

Böylece haftanın son işlem gününde altın, gümüş ve platinde aşağı yönlü hareket görülürken paladyum fiyatında belirgin bir değişim yaşanmadı.

Haberin Devamı

HSBC İKİ METAL İÇİN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

HSBC analistleri de platin ve paladyuma ilişkin fiyat beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, değişen piyasa temellerini ve yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye etmesini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama platin ve paladyum fiyat tahminlerini düşürdü.

Altın tarafında ise haftalık kapanış öncesinde yüzde 3,5’lik kayıp öne çıkarken, gelecek haftaki Fed kararı ve PCE verisi fiyatların seyri açısından yakından izlenecek.