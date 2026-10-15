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Uzmanpara7 kadın güçlerini birleştirdi! Ürettikleri lezzete sipariş yağıyor
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7 kadın güçlerini birleştirdi! Ürettikleri lezzete sipariş yağıyor

15.10.2026 - 12:41 | Son Güncellenme:

#Artova Adonim Kadın Kooperatifi#Çiğli Gömbe#Tokat

Tokat'ın Artova ilçesine özgü geleneksel lezzetlerden çiğli gömbe, Artova Adonim Kadın Kooperatifince üretilip iç piyasaya gönderiliyor.

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7 kadın güçlerini birleştirdi Ürettikleri lezzete sipariş yağıyor

İlçede 6 yıl önce 7 kadın bir araya gelerek Artova Adonim Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

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Artova'nın geleneksel lezzetlerinden çiğli gömbe, kooperatif üyelerince pişirilerek talep edenlere ulaştırılıyor.

Artova Adonim Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Çakmak, 2020 yılında kurulan kooperatiflerinde çiğli gömbe ürettiklerini söyledi.

Çiğli gömbenin Artova'da yüzyıllardır yapılan bir lezzet olduğunu belirten Çakmak, "Kooperatif olarak bunu markalaştırıp Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çiğli gömbeyi kargoyla Anadolu'nun her yerine gönderiyoruz. Güzel talep var. Bundan da çok memnunuz." dedi.

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7 kadın güçlerini birleştirdi Ürettikleri lezzete sipariş yağıyor

Çakmak, çiğli gömbenin çiğ sütten yapıldığını kaydederek, "Sütü bir hafta dinlendiriyoruz. Yoğurt gibi katı hale geliyor. Bunu tülbentlerden süzüyoruz. Tuzla beraber bir hafta ile 10 gün bekletiyoruz. Ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çiğ tadı verir. Açmış olduğumuz hamurların üzerine sürüp odun ateşinde fırında pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Günde 150'ye yakın çiğli gömbe ürettiklerini dile getiren Çakmak, şunları anlattı:

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"Sipariş üzerine üretimimiz artabiliyor. Yurt dışından da talep var ama yetişemediğimiz için gönderemiyoruz, en kısa zamanda yurt dışına gönderime başlayacağız. Yurt dışındaki gurbetçiler Artova çiğli gömbeyi bildikleri için bu lezzeti oraya göndermemizi istiyorlar. Almanya'dan, Belçika'dan, Dubai'den birçok sipariş aldık ama gönderimiz başlamadı. En kısa zamanda göndermeye başlamayı istiyoruz."

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