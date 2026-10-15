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Uzmanpara71 yaşındaki çiftçi ektiği meyveden çok memnun: 5 dönümlük bahçesi ona yetiyor
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71 yaşındaki çiftçi ektiği meyveden çok memnun: 5 dönümlük bahçesi ona yetiyor

15.10.2026 - 15:55 | Son Güncellenme:

#Tekirdağ#Aronya#Süper Meyve

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı.

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71 yaşındaki çiftçi ektiği meyveden çok memnun: 5 dönümlük bahçesi ona yetiyor

İlçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde 5 dönümlük alanda aronya yetiştiren 71 yaşındaki Rasim Demirbaş, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün elde etti.

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Demirbaş, aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başladığını ve bu süreçte üretimini her yıl sürdürdüğünü söyledi.

Ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırdığını belirten Demirbaş, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ve elde ettiği üründen memnun olduğunu ifade etti.

Aronyanın besin değeri ve antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyvelerden biri olduğunu dile getiren Demirbaş, üretimin yaygınlaşmasını istediğini kaydetti.

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