850 milyon TL’lik büyük heyecan! Gözler 8 Kasım çekilişinde

Süper Loto’da büyük ikramiye, son çekilişte 6 bilen çıkmaması üzerine 850 milyon 312 bin 836 TL’ye yükseldi. Milyonlarca liralık ikramiyenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, şanslarını denemek için bayilerin yolunu tuttu.

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‘BÜYÜK BİR RAKAMA YAKLAŞTIK’

Ordu Ünye’nin kazandıran bayilerinden Cem Şans Oyunları’nın sahibi Cem Özdemir , büyük ikramiyenin 850 milyon TL’yi aşmasının ardından vatandaşları bayilerine davet etti. Özdemir, “Dün Süper Loto çekildi ancak büyük ikramiye sahibini bulmadı. İkramiye 850 milyon TL’yi aştı. Daha önce 1 milyar lirayı aşan bir ikramiye de Süper Loto’da sahibini bulmuştu. Şimdi yine büyük bir rakama yaklaştık. En yakın çekiliş pazar günü. Bu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenleri bayilerimize bekliyoruz.” dedi.

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’GEZMEK İSTERİM’

Büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Oktay Suğur, “İkramiye çok büyük, 1 milyar TL’ye yaklaştı. Ben de üç beş kolon oynayayım, belki bana çıkar diye düşündüm. Norveç, İzlanda, Finlandiya, Peru ve Arjantin gibi ülkeleri gezmek isterim” diye konuştu.

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'KARAVAN ALIP TÜRKİYE’Yİ GEZECEĞİM'

Oyunsever Mustafa Tapçı, “Benim de yaşım gereği hayallerim var. Karavan alıp önce Türkiye’yi, ardından yurt dışını gezmek istiyorum. Torunlarımla birlikte dolaşmak en büyük hayalim. Nasip kısmet, neden olmasın?” dedi.

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‘HAYALİM EV VE ARABA ALMAK’

Canan Can da ikramiyeyi kazanması halinde ev ve araba almak istediğini belirterek, “Çıkarsa hayalim ev ve araba almak. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah çıkar. Talihlisi bol olsun. İkramiyenin tek kişiye değil, çok kişiye çıkmasını isterim” diye konuştu.

HAFTADA 3 GÜN ÇEKİLİYOR

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30’da gerçekleştiriliyor. 850 milyon 312 bin 836 TL’lik büyük ikramiye için yeni çekiliş 8 Kasım Pazar günü yapılacak.

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Bugüne kadar Süper Loto’da kazanılan en yüksek ikramiye ise 21 Haziran Pazar günü Adıyaman’ın Kahta ilçesinden oynayan ve 6 bilen bir talihliye çıkan 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL oldu.