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ABD’de enflasyon 5 ayın zirvesinde

14.10.2026 - 16:04 | Son Güncellenme:

#ABD Enflasyon#ABD TÜFE#Enflasyon

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede TÜFE yıllık bazda mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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ABD’de enflasyon 5 ayın zirvesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

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Bu dönemde TÜFE aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,7 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olması yönündeydi.

Bu dönemde mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

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BENZİN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONU KÖRÜKLEDİ

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Benzin endeksi yıllık bazda da yüzde 34,2 arttı.

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Enerji endeksi, ağustostaki yüzde 2,1'lik artışın ardından eylülde aylık bazda yüzde 5,2 yükseldi. Endeksteki yıllık artış yüzde 20,4 oldu.

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Barınma endeksi, ağustostaki yüzde 0,3'lük artışın ardından eylülde aylık yüzde 0,4 yükseldi. Endeks yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

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Gıda endeksi de eylülde aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 olması yönündeydi.

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Çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetmişti.

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