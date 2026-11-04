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UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı
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ABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı

04.11.2026 - 16:55 | Son Güncellenme:

#ABD#Özel Sektör İstihdamı#İstihdam

ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABDde özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı (Stanford Lab) işbirliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

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Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi arttı.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 67 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında eylülde kaydedilen artışa ilişkin veri ise 90 binden 86 bine revize edildi.

Ekimde istihdam artışı hizmet sektöründe 82 bin, üretim sektöründe 4 bin oldu.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hazırlanan ADP verilerine göre, yıllık temel ücret artışı ekimde aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 3 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

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ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay her büyüklükteki işverenin işe alım yaptığını belirtti.

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Verilerin, iş değiştiren çalışanların daha yüksek temel ücretin yanı sıra ikramiyeler, fazla mesai ödemeleri ve daha uzun çalışma saatlerinin birleşimiyle yeni işlere yöneldiğine işaret ettiğini aktaran Richardson, bu çalışanların toplam kazançlarındaki artışın Mart 2024'ten bu yana en hızlı seviyeye ulaştığını söyledi.

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