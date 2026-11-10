ABD'de enflasyon ekimde beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

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Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANMADI

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.

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Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

BARINMA MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Barınma endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemleri kapsayan genel endeksteki aylık artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

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Gıda endeksi ekim ayında yüzde 0,5 yükselirken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

Enerji endeksi de eylül ayındaki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekim ayında yüzde 0,7 yükseldi.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.