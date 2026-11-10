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Petrol fiyatlarında sert düşüş

10.11.2026 - 15:41 | Son Güncellenme:

#Petrol#Üretim#ABD

Petrol fiyatlarında İran geriliminin azalabileceğine yönelik beklentilerle sert düşüş yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir askeri harekâtın şu aşamada gerekli görünmediğini söylemesinin ardından Brent petrol ağustos ayından bu yana ilk kez 90 doların altına geriledi. WTI petrol de 85 doların altını test etti.

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Petrol fiyatlarında sert düşüş

HABER MERKEZİ Küresel petrol piyasalarında jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri saldırıların şimdilik gerekli olmadığı yönündeki açıklamaları, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerini azaltırken petrol fiyatlarında satış baskısını artırdı.

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Brent petrol, önceki seansta yaşanan sert kayıpların ardından düşüşünü sürdürerek 90 dolar seviyesinin altına indi. Böylece küresel gösterge petrol, ağustos ayından bu yana ilk kez bu seviyeleri gördü. ABD tipi Batı Teksas petrolü de benzer şekilde değer kaybederek 85 doların altını test etti.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı önceki işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değer kaybettikten sonra yeni günde de düşüşünü sürdürdü.

Gün içinde Brent petrol 89,89 dolar seviyesine kadar gerilerken, WTI petrol de 84 dolar bandına indi. Böylece petrol piyasalarında son dönemde İran kaynaklı jeopolitik risklerle oluşan fiyat primi önemli ölçüde geri çekilmiş oldu.

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Brent petrol, ekim sonunda gördüğü yüksek seviyelerden bu yana belirgin bir düşüş trendine girdi. Özellikle son günlerde İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

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TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte en önemli etkenlerden biri Donald Trump’ın İran konusunda verdiği mesajlar oldu. Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, İran’a yönelik yeni bir askeri harekâtın mevcut aşamada gerekli görünmediğini söyledi.

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Trump ayrıca çatışmanın sona ermesine yönelik bir ivme oluştuğunu ve savaşın yakın zamanda bitebileceğini düşündüğünü ifade etti. Bu açıklamalar, enerji piyasalarında Orta Doğu’daki petrol akışının yeniden daha güvenli hale gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

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İRAN GERİLİMİNİN AZALMASI PETROLÜ BASKILIYOR

Petrol fiyatları uzun süredir İran savaşı ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen sevkiyatlara yönelik riskler nedeniyle yüksek seviyelerde seyrediyordu.

Ancak ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceği ve çatışmanın sona erebileceği ihtimali, piyasalardaki arz endişesini hafifletti.

Yatırımcılar özellikle Orta Doğu’dan dünya piyasalarına taşınan petrolün kesintisiz şekilde devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Gerilimin azalması durumunda bölgede yaşanabilecek arz kayıplarına yönelik risk primi de fiyatlardan çıkmaya başlıyor.

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Bu durum Brent ve WTI petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin güçlenmesine neden oluyor.

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ARA SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

ABD’de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından İran savaşına ilişkin siyasi tartışmalar da yeniden hız kazandı.

Savaşın uzamasının ABD iç siyasetindeki etkileri tartışılırken Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirmeye yönelik daha fazla mesaj vermeye başladığı görülüyor.

Piyasalarda da bu açıklamalar, savaşın devam edeceği beklentisinin zayıflaması şeklinde fiyatlanıyor.

Özellikle İran’a yeni saldırılar düzenlenmeyeceğine yönelik sinyaller, petrol arzında büyük bir kesinti yaşanabileceği endişesini azaltıyor.

PETROLDE YÖNÜ JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYECEK

Petrol piyasalarında bundan sonraki süreçte ABD-İran hattından gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Trump yönetiminin yeni askeri operasyonlardan kaçınması ve diplomatik temasların devam etmesi halinde petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk priminin daha da azalabileceği değerlendiriliyor.

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Buna karşılık Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunlarının devam etmesi veya gerilimin yeniden yükselmesi durumunda petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket görülebilir. Analistler de kalıcı bir düşüş için daha güçlü bir gerilim azaltma sürecine ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Şimdilik piyasalarda öne çıkan ana tema ise savaş riskinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme oldu.

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