Peynirde yeni dönem! Etiket, içerik ve satış kuralları değişti

HABER MERKEZİ Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir üretimi, etiketlenmesi ve satışına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değişikliklerle tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, geleneksel peynir çeşitlerinin korunması ve ürün içeriklerinin daha açık hale getirilmesi hedefleniyor.

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Yeni kriterlerle özellikle eritme peynirlerinin isimlendirilmesinden satış şekline, kullanılan çeşnilerden tuz oranlarına kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanacak.

YANILTICI PEYNİR İSİMLERİNE SINIRLAMA

Düzenlemeyle birlikte eritme peynirlerinin, geleneksel ve yöresel peynirleri çağrıştıracak isimlerle satışa sunulmasının önüne geçilecek.

Buna göre eritme peynirleri; kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü gibi Türkiye’de bilinen yöresel peynir çeşitlerini çağrıştıracak biçimde üretilemeyecek ve pazarlanamayacak.

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Bakanlık böylece tüketicinin ürünü satın alırken içeriği ve ürün türünü daha kolay ayırt edebilmesini amaçlıyor.

ETİKETTE “ERİTME PEYNİRİ” İFADESİ ZORUNLU OLACAK

“Tost peyniri” veya “kahvaltı peyniri” gibi ifadelerle satışa sunulan ürünlerde de yeni bir etiketleme dönemi başlayacak. Yeni kriterlere göre ürünün gerçek niteliğini belirten “eritme peyniri” ifadesinin etikette görünür şekilde yer alması gerekecek. Bu ifade ambalaj üzerinde en az 3 milimetre büyüklüğünde yazılacak. Böylece tüketicinin ürünün hangi peynir grubunda yer aldığını doğrudan etiketten anlayabilmesi sağlanacak.

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DÖKME ERİTME PEYNİRİ SATIŞI KALDIRILDI

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Yeni düzenlemeyle eritme peynirlerinin dökme şekilde satışına da son verildi. Eritme peynirleri artık ambalajlı ve etiketli şekilde tüketiciye sunulacak. Düzenlemeyle ürünün içeriğinin, üreticisinin ve niteliğinin daha kolay takip edilebilmesi hedefleniyor.

ÇEŞNİ ORANLARINA YENİ SINIR

Peynirlerde kullanılan çeşnilere ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi bazı ürünler artık peynirlerde “çeşni” olarak kullanılamayacak.

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Çeşnili taze peynirlerde kullanılabilecek çeşni oranı yüzde 15 ile sınırlandırılırken, diğer peynir çeşitlerinde bu oran en fazla yüzde 6 olacak.

Bu düzenlemeyle peynirin temel yapısının korunması ve ürün içeriğinin çeşniler nedeniyle baskılanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİTKİSEL YAĞ TESPİTİ İÇİN YENİ KRİTER

Bakanlık ayrıca peynirlerde bitkisel yağ kullanımının tespitini kolaylaştıracak yeni bir kriteri de mevzuata ekledi. Bu kapsamda Beta-Sitosterol kriteri uygulanacak. Böylece peynirlerde mevzuata aykırı bitkisel yağ kullanımının daha kolay tespit edilmesi hedeflenecek.

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GELENEKSEL PEYNİRLERİN TADI KORUNACAK

Yeni düzenlemede geleneksel peynirlerin kendine özgü yapısının korunmasına yönelik değişikliklere de yer verildi. Olgunlaştırılmış beyaz peynirde izin verilen tuz oranı yüzde 7,5’e, olgunlaştırılmış kaşar peynirinde ise yüzde 5’e çıkarıldı.

Bu değişiklikle özellikle geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanan peynirlerin karakteristik tat ve kalitesinin korunması amaçlanıyor.

“ÇÖKELEK” VE “TAZE PEYNİR” TANIMLARI MEVZUATA GİRDİ

Düzenlemeyle birlikte peynir ürünlerine ilişkin tanımlar da genişletildi. “Çökelek” ve “taze peynir” tanımları mevzuata eklenerek bu ürünlerin üretim ve satış standartlarının daha açık hale getirilmesi sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni kriterlerle birlikte peynir sektöründe hem üreticiler hem de tüketiciler açısından daha açık, izlenebilir ve standart bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

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KARAR RESMİ GAZETE'DE

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken 2015 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle peynirlerin üretim, işleme, muhafaza, taşıma ve piyasaya arzına ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Tebliğ kapsamında peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağların kullanılması yasaklandı. Yalnızca çeşnili taze peynirlerde, stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktarda nişasta kullanılabilecek.

Çiğ sütten veya termizasyon (çiğ sütün işlenmeden veya pastörizasyondan önce raf ömrünü uzatmak ve içindeki mikroorganizma (bakteri) sayısını azaltmak amacıyla uygulanan hafif bir ısıl işlem) uygulanmış sütten üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin, en az 4 ay olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek. Olgunlaştırılmadan satışa sunulacak peynirlerde ise çiğ sütün en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilmesi gerekecek.

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Düzenlemeyle, peynir etiketlerine ilişkin kurallar da değişti. Ürünlerin yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu, etiketlerde ürün adıyla birlikte belirtilecek. Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerde üretim tarihi de gün, ay ve yıl şeklinde yer alacak. Ayrıca olgunlaştırma süresinin, etikette belirtilmesi zorunlu olacak.

Etiketlerde "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir" ve "çiftlik peyniri" gibi nitelemeler kullanılamayacak. Farklı hayvan türlerinden elde edilen sütlerin karıştırılmasıyla üretilen peynirlerde ise kullanılan süt türleri, miktarlarına göre çoktan aza doğru sıralanarak belirtilecek.

Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6'yı, çeşnili taze peynirlerde ise yüzde 15'i geçemeyecek. Şeker kullanılan çeşnili taze peynirlerin etiketinde, ilave şeker oranına da yer verilecek.

En az 120 gün süreyle olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde, "eski" ibaresi kullanılabilecek. Prosesinde pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon uygulanan sütlerden üretilen telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde, ürün adı ile aynı yüzde ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde "çiğ sütten üretilmiştir" ibaresi bulundurulacak.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde, peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre "sürülebilir", "ultrafiltrasyon", "üçgen", "tost, pizza yapımında kullanılabilir" gibi ibareler, tek başına ürün adı olarak kullanılmaması, ürün adı algısı oluşturulmaması ve ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılmaması kaydıyla kullanılabilecek.

İŞLETMELERE UYUM İÇİN 30 NİSAN 2027'YE KADAR SÜRE VERİLDİ

Peynirlerin muhafazası, taşınması ve piyasaya arzı sırasında 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması zorunlu hale getirildi. Eritme peynirinin dökme olarak piyasaya arz edilmesi ve telemenin doğrudan tüketiciye sunulması da yasaklandı.

Mevcut gıda işletmecilerine yeni hükümlere uyum sağlamaları için 30 Nisan 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya arz edilen peynirler, raf ömrü sonuna kadar satışta kalabilecek. Ancak yeni düzenlemeye uygun olmayan dilimlenebilir eritme peynirleri, 30 Nisan 2027'den sonra piyasada bulundurulamayacak.