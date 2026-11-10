Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltın yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor! 26 ay sonra kötü haber
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor! 26 ay sonra kötü haber

10.11.2026 - 15:22 | Son Güncellenme:

#Altın Yatırımı#Enflasyon#Jeopolitik Riskler

Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 11,7 kaybettirdi ve 26 aylık serinin ardından ilk defa reel kayıp yaşattı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altın yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor 26 ay sonra kötü haber

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü. Dünya genelinde artan jeopolitik gerginlikler bu dönemde yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yönlendirirken Ağustos 2024-Eylül 2026 dönemindeki 26 ayda altın, yıllık bazda her ay yatırımcısına reel getiri sağladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu dönemde, TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken reel getiri birçok ayda da yüzde 20'nin üzerinde hesaplandı.

Peynirde yeni dönem! Etiket, içerik ve satış kuralları değişti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPeynirde yeni dönem! Etiket, içerik ve satış kuralları değiştiHaberi Görüntüle

Ancak verilere göre ekimde külçe altında, 26 aylık reel getiri serisi sonlandı. Artan enerji fiyatlarıyla küresel ölçekte enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ekimde altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken bu dönemde külçe altının nominal getirisi yüzde 14,59 oldu.

Haberin Devamı

Böylece, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 yatırımcısına kaybettirdi. Altındaki yüzde 11,7'lik reel kayıp son 46 aydaki en büyük kayıp olarak da kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Ailesi televizyon programında arıyordu! Kayıp Rabia Nur'un başına gelenler ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAilesi televizyon programında arıyordu! Kayıp Rabia Nur'un başına gelenler ortaya çıktıHaberi Görüntüle

YILLIKTA SADECE MEVDUAT FAİZİ VE DİBS KAZANDIRDI

Geçen ay, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel getiri sağlayan araçlar ise devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve mevduat faizi (brüt) oldu.

DİBS, ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 4,04, mevduat faizi de yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS'te reel getiri serisi 13 aya, mevduat faizinde de 3 aya çıktı.

Haberin Devamı

Geçen ay TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail TVsinde canlı yayında çarpıcı iddia Mekke İttifakına yeni ülke: 600 asker gönderecekler
İsrail TV'sinde canlı yayında çarpıcı iddia! 'Mekke İttifakı'na yeni ülke: 600 asker gönderecekler'
Galatasarayın çözülemeyen sorunu RAMS Parkta yanlış ne
Galatasaray'ın çözülemeyen sorunu! RAMS Park'ta yanlış ne?
Ev sahiplerine kötü haber Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı
Ev sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!
Kol ağrısı sandı, 4’üncü evre kanser tanısı aldı ‘Nasıl olsa geçer’ diyerek doktora gitmeyi ertelemeyin
Kol ağrısı sandı, 4’üncü evre kanser tanısı aldı! ‘Nasıl olsa geçer’ diyerek doktora gitmeyi ertelemeyin
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBUGÜNDEN YARINA
Zafer Şahin
Zafer ŞahinEnerjide büyük meydan okuma
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluABD’de binbaşı Milas’ta zeytinci
Eren Aka
Eren AkaYüzde 80’i kaçak elektrik kullanıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna55 dünya markası tek sergide buluştu
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçDünya devi Apple’ın Başkanı Tim Cook’tan yatırım sürprizi! Türkiye’yi yazılım üssüne çevirecek
Atilay Kandemir
Atilay KandemirErdoğan Demirören Golf Cup 2026’da anlamlı buluşma
İlgili Haberler
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı
İstanbulda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 81e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu! Yüzde 81'e ulaştı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalyada
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'da
Bolu Dağında zincirleme kaza: 4 tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 4 tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı