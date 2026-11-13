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AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı

13.11.2026 - 17:35 | Son Güncellenme:

#Baykar#AKINCI#Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 ve AKINCI, Manisa-Balıkesir kara yolunda başarıyla iniş-kalkış gerçekleştirdi. Acil müdahale tatbikatında milli İHA’lar pistten bağımsız operasyon kabiliyetlerini sergiledi.

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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.

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Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu.

Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu.

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AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı

KABİLİYETİN TÜM MİLLİ PLATFORMLARA KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR​​​​​​​

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Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

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AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı

KURUMLAR ARASI GENİŞ ÇAPLI KOORDİNASYON

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

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Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

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BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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