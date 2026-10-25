Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaALKA'dan uluslararası yarışmada dikkat çeken performans
HaberlerUzmanpara

ALKA'dan uluslararası yarışmada dikkat çeken performans

25.10.2026 - 13:26 | Son Güncellenme:

#ALKA#Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması#ROKETSAN

ROKETSAN’ın geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, uluslararası yarışmada sabit ve döner kanatlı dronları lazerle etkisiz hale getirirken yerdeki el yapımı patlayıcıyı da imha ederek çok yönlü savunma kabiliyetini ortaya koydu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ALKAdan uluslararası yarışmada dikkat çeken performans

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA, Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda yeteneklerini gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ALKA, özellikle düşük maliyetle temin edilebilen, farklı faydalı yükler taşıyabilen ve saldırı amacıyla kullanılabilen insansız hava araçlarına karşı önemli bir savunma çözümü sunuyor. Güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan sistem, askeri birliklerin ve kritik tesislerin korunmasında kullanılmasının yanı sıra ihracat potansiyeliyle de dikkati çekiyor.

Elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojilerini bir araya getiren sistem, düşük atış maliyeti, hassas hedef takibi ve farklı tehditlere karşı kullanılabilmesiyle modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Haberin Devamı

Düşük atış maliyeti ve sınırsız cephane sunması sebebiyle ALKA, sürdürülebilir savaş ekonomisine de katkı sağlıyor.

ROKETSAN, sahadan elde edilen tecrübeler doğrultusunda ALKA'nın güç seviyesini, hedeflere müdahale yeteneğini ve çok katmanlı hava savunma sistemlerindeki rolünü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Modern savunma teknolojileri Afrika'da vitrine çıkıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRModern savunma teknolojileri Afrika'da vitrine çıkıyorHaberi Görüntüle

DRONLAR VE KARŞI TEDBİR SİSTEMLERİNİN REKABETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

30'dan fazla ülkeden askeri ekiplerin katıldığı organizasyon, askeri dron teknolojilerinin yanı sıra bu sistemlerin sahadaki kullanımına yönelik yeteneklerin uluslararası katılımcılara gösterilmesine de imkan sağladı.

Haberin Devamı

Bugünün muharebe sahasında insansız hava araçları, yalnızca keşif ve gözetleme amacıyla kullanılan platformlar olmaktan çıkarak doğrudan saldırı gerçekleştirebilen sistemlere dönüştü. Ticari bileşenlerden yararlanılarak geliştirilebilen küçük dronlar, patlayıcı taşıyabilmeleri, düşük irtifalarda uçabilmeleri ve farklı yönlerden saldırı gerçekleştirebilmeleri nedeniyle askeri birlikler ve kritik tesisler açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Haberin Devamı

Özellikle birinci şahıs görüşü (FPV) üzerinden kontrol edilen dronlar, operatörün kamera görüntüleri aracılığıyla hedefe hassas biçimde yönelmesine imkan veriyor. Bu araçların saldırı amacıyla kullanılması, zırhlı araçlardan komuta merkezlerine, mühimmat depolarından personelin bulunduğu alanlara kadar geniş bir hedef kümesini tehdit altına alıyor.

Sabit kanatlı dronlar ise platformun tasarımına ve görev profiline bağlı olarak daha uzun süre havada kalma ve farklı mesafelerden hedefe yaklaşma imkanı sunabiliyor. Döner kanatlı araçlar, dikey kalkış ve iniş yapabilmeleri, havada asılı kalabilmeleri ve dar alanlarda manevra gerçekleştirebilmeleri sayesinde farklı operasyonel avantajlar sağlıyor.

Haberin Devamı

Bu çeşitlilik, hava savunmasında tek bir tehdit tipine odaklanan çözümler yerine farklı boyut, uçuş karakteristiği ve güdüm yöntemlerine sahip araçlara karşı kullanılabilecek sistemlere duyulan ihtiyacı artırıyor.

ALKA'nın uluslararası yarışmada döner ve sabit kanatlı dronlara karşı gerçekleştirdiği yetenek gösterimi, sistemin bu farklı tehdit kategorilerine yönelik kullanım alanını ortaya koydu.

Sistemi benzer çözümlerden ayıran temel özelliklerden birini, elektromanyetik karıştırma ile lazerle tahrip yeteneklerini aynı sistem mimarisinde birleştirmesi oluşturuyor. Sistem, hedefin özelliklerine ve operasyonel ihtiyaca bağlı olarak iki farklı yöntemle müdahale edebiliyor. Elektromanyetik karıştırma sistemi, uygun koşullarda dronların kontrol veya seyrüsefer süreçlerini bozarak hedefi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Lazer silahı ise hedef üzerinde yoğunlaştırılan enerjiyle fiziksel tahribat oluşturuyor.

Haberin Devamı

ALKA saha gösterimi kapsamında sabit ve döner kanatlı her iki tehdit tipini de lazerle başarıyla etkisiz hale getirdi.

Bakan Bayraktar: Eylül’de elektrik üretimimizin yüzde 70,3’ünü yerli kaynaklarla karşıladık
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Bayraktar: Eylül’de elektrik üretimimizin yüzde 70,3’ünü yerli kaynaklarla karşıladıkHaberi Görüntüle

YERDEKİ HEDEFLERE KARŞI DA ETKİLİ

ALKA'nın kullanım alanı havadaki dronların ötesine geçiyor. Sistem, el yapımı patlayıcı düzeneklerin ve patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi için de kullanılabiliyor. Özellikle yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcılar, konvoylar, devriye birlikleri ve lojistik unsurlar açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu tür düzeneklere müdahale sırasında personelin patlayıcıya yaklaşması, güvenlik riskini artırıyor.

Yönlendirilmiş enerji teknolojileri, uygun koşullarda tehdide uzaktan müdahale edilmesini sağlayarak personelin tehlikeli bölgeye yaklaşma ihtiyacını azaltabiliyor. Böylece patlayıcı imha ekiplerinin güvenliği desteklenirken operasyonel süreçlerin daha kontrollü yürütülmesine katkı sunulabiliyor.

Haberin Devamı

ALKA, Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'ndaki saha gösteriminde yer hedefi olarak konumlandırılan el yapımı patlayıcıyı da imha etti.

ROKETSAN, ayrıca ALKA'nın çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE kapsamında lazer silahı olarak görev yapmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Gerçek muharebe sahasında kendini kanıtlamış olması, ALKA'yı ÇELİKKUBBE için önemli bir unsur haline getiriyor.

ALKA'nın güvenlik güçlerinin envanterinde bulunması ve sistemin ihracatına yönelik görüşmelerin yürütülmesi, Türkiye'nin yönlendirilmiş enerji silahları alanındaki çalışmalarının uluslararası pazara taşınması açısından önem taşıyor. Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'ndaki yetenek gösterimi de bu hedefe ulaşma doğrultusunda katkı sağlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji gün verip uyardı İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Hava bir anda değişecek
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Hava bir anda değişecek
Galatasarayın derbide Leao ve Sane planı Okan Buruktan Fenerbahçeye gözdağı
Galatasaray'ın derbide Leao ve Sane planı! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gözdağı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı Ölümünün ardından acı detay: Menajeri ilk kez anlattı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı! Ölümünün ardından acı detay: Menajeri ilk kez anlattı
Yasa dışı üreme ticaretinde skandal detaylar Kadınlara ilaç talimatı, ülke ülke fiyat pazarlığı…
Yasa dışı üreme ticaretinde skandal detaylar! Kadınlara ilaç talimatı, ülke ülke fiyat pazarlığı…
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürk Devrimcilerinin kanı, Mahmud Abbas’ın takım elbisesi…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHayattan kopuk eğitim ve gençler
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFaiz indi ama yatırımcı kaygılı
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu90’larda Manifest yoktu, biz vardık!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutJüpiter’den Fransız usulü sosyal trajedinin anatomisi
Mehmet Tez
Mehmet TezKaranlıktan gelen tanıdık sesler
Dilara Koçak
Dilara KoçakTabağınıza güzellik katın
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna“Rüzgârla değil, iklim kriziyle yarışıyoruz''
Belma Akçura
Belma AkçuraHaklı talepler yanlış yöntemler
Zeynep İşman
Zeynep İşmanDavranış problemi mi vitamin eksikliği mi?
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçRekorlu sezondan sürprizli 2027’ye
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanPolise hayran anarşist
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızTehlike
İlgili Haberler
Alanyada feci kaza: 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
Alanya'da feci kaza: 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
Zonguldaktaki maden faciasında yeni gelişme: Firari işletme müdürü tutuklandı
Zonguldak'taki maden faciasında yeni gelişme: Firari işletme müdürü tutuklandı
İstanbul Barosu başkanlık seçimini Ümit Kocasakal kazandı
İstanbul Barosu başkanlık seçimini Ümit Kocasakal kazandı
İstanbulda dev uyuşturucu operasyonu Havalimanında yakalandı, alıcıya Bayrampaşada suçüstü yapıldı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Havalimanında yakalandı, alıcıya Bayrampaşa'da suçüstü yapıldı