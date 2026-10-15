Altın dipten geri döndü! Piyasaların gözü kulağı 2 önemli gelişmede

Altın fiyatlarında önceki seansta yaşanan düşüşün ardından yön yukarı döndü. Çarşamba günü 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyesine gerileyen spot altın, doların değer kaybetmesinin desteğiyle kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

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Perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükselen altın piyasasında, ABD’nin beklentileri aşan enflasyon verisinin faiz kararlarına olası etkileri de yakından izleniyor. Yatırımcılar bir yandan fiyatlardaki toparlanmayı takip ederken diğer yandan Fed’in bu ay faiz artırıp artırmayacağına ilişkin beklentileri değerlendiriyor.

SPOT ALTIN VE VADELİ KONTRATLAR YÜKSELDİ

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 değer kazanarak 4.158,63 dolara ulaştı. Aralık vadeli ABD altın kontratlarında ise yükseliş yüzde 1,8’i buldu ve fiyat 4.180 dolara çıktı.

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Böylece hem spot piyasada hem de vadeli işlemlerde yukarı yönlü hareket görüldü. Önceki gün bir haftanın en düşük seviyesine çekilen spot altın, doların gerilemesiyle yeniden yükselişe geçti.

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Ancak ABD faiz politikasına ilişkin belirsizlik, altın piyasasında fiyatlamaları etkileyen başlıca unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor.

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DOLAR 18 AYIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Altındaki toparlanmaya eşlik eden gelişme, doların zirveden geri çekilmesi oldu. Gece saatlerinde son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar, daha sonra geriledi.

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Doların zayıflamasıyla altın fiyatları destek bulurken yatırımcıların odağında ABD ekonomisinden gelen sinyaller bulunuyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in faiz adımlarına ilişkin değerlendirmeleri yeniden öne çıkardı.

ANALİSTTEN 4.000 DOLAR SENARYOSU

Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD’nin faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Rodda’ya göre güçlü ekonomik verilerin Fed’i kısa sürede faiz artırımına yöneltebileceği beklentisi güçlenirse, altında yeniden aşağı yönlü seviyeler gündeme gelebilir. Rodda, böyle bir durumda altının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini belirtti.

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Bu değerlendirme, belirli bir koşula bağlı senaryoya işaret ediyor. Güçlü verilerin faiz artışı beklentisini ne ölçüde artıracağı, altın piyasasında izlenen başlıklar arasında bulunuyor.

ENFLASYON SONRASI FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜKSELDİ

ABD’de tüketici fiyatları, benzin fiyatlarında yaşanan sert yükselişin etkisiyle eylül ayında hızlandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, piyasaların Fed’e ilişkin fiyatlamalarına da yansıdı.

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CME FedWatch verilerine göre, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığı enflasyon açıklanmadan önce yüzde 22 seviyesindeydi. Verinin ardından bu oran yüzde 27’ye yükseldi.

Faiz artışı ihtimalindeki yükselişle birlikte, Fed yetkililerinin açıklamaları ve sıradaki ekonomik veriler daha fazla önem kazandı.

FED YETKİLİLERİNDEN YENİ ADIM ÖNCESİ MESAJLAR

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizlerin daha da artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Bununla birlikte Daly, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıda faiz artışı yapılmasının zorunlu olmadığına işaret etti.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da yeni bir adım atmadan önce ekonomik gelişmeleri izlemek için zaman bulunduğunu belirtti.

Açıklamalar, ilave faiz artışı ihtimalinin gündemde kaldığını gösterirken, kararın zamanlaması açısından gelecek verilerin yakından takip edildiğine işaret ediyor.

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PİYASALARDA GÖZLER SAAT 15.30’DA

Altındaki yükselişin ardından piyasaların odağı, TSİ 15.30’da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verilerine çevrildi.

Yatırımcılar, bu rakamları enflasyon verisiyle birlikte değerlendirerek Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirecek. ABD ekonomisinin seyrine dair yeni işaretler verecek açıklamalar, faiz belirsizliğinin sürdüğü bir dönemde takip edilecek.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DEĞER KAZANDI

Değerli metaller piyasasında yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 56,26 dolara çıktı.

Platin yüzde 0,3 değer kazanarak 1.611,15 dolara ulaşırken, paladyum yüzde 1,3 yükselişle 1.107,83 dolardan işlem gördü.