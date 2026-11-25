Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki satış baskısı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle düşüş derinleşti. Güne 3.575 dolar seviyelerine kadar yükselerek başlayan ons altın, gün içinde 3.469 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatında yıllık kayıp yüzde 18'i aşarken aylık kayıp da yüzde 10'u aştı.

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Ons altındaki sert düşüş gram altın tarafına da yansıdı. Gün içerisinde 5.823 TL seviyesini gören gram altın, ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle kazançlarını geri verdi. Gram altın 5.660 TL seviyelerinde işlem görürken yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına çevrildi.

Altındaki satış baskısını artıran gelişmelerin başında ABD'de bugün açıklanan ekonomik veriler geldi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,6'dan yüzde 3,8'e yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE ise yüzde 3,2'lik piyasa beklentisini aşarak yıllık yüzde 3,3 oldu.

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FED'İN FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDEBİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİLER PEKİŞTİ

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ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyümesi de sıkı para politikası beklentilerini destekledi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 189 bine gerileyerek beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. Ekonomik aktivitenin güçlü kalması ve enflasyonun hızlanması, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentileri pekiştirdi.

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Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert satışlar oldu. Hisse senedi piyasalarında artan nakit ihtiyacı ve teminat tamamlama yükümlülükleri, bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını da azaltmasına yol açtı. ABD yönetiminin yeni gümrük tarifeleri hazırlığında olması ise küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı.

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ALTININ ALTERNATİF MALİYETİ ARTIYOR

Para piyasalarında Fed'in 9 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi neredeyse kesin olarak fiyatlanırken yatırımcılar 2027 yılına ilişkin faiz beklentilerini de yeniden şekillendiriyor. Yüksek faiz ortamının faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırması, altın fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

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Altın piyasasında bundan sonraki süreçte ons fiyatının 3.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı yakından takip edilecek. Satış baskısının devam etmesi halinde yeni dip seviyelerin gündeme gelme ihtimali bulunurken olası tepki alımlarının gücünü ise ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajları belirleyecek. Yurt içinde gram altının yönü açısından ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilik de önemini koruyacak.