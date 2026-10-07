Altın yatırımcıları dikkat: Sert düşüşün nedeni belli oldu

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,33 civarına yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı. Tahvil faizleri 2002’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaşırken, doların güçlenmesi de altındaki satışları destekledi.

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Uluslararası piyasalarda yaşanan düşüş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altındaki kayıp nedeniyle gram altın 6.500 TL seviyesinin altına çekilirken, fiyatların kısa vadeli seyri açısından ABD tahvil faizleri ve doların hareketi öne çıktı.

ONS ALTINDA KAYIP YÜZDE 2’Yİ AŞTI

Günün erken saatlerinde 4.119 dolar civarında işlem gören ons altın, gün içinde 4.160 doların üzerine çıktı. Ancak bu seviyelerin ardından yoğunlaşan satışlarla fiyat 4.070 dolara kadar geriledi.

Gün içindeki yüksek seviyeye göre yüzde 2’yi aşan düşüş, altın piyasasındaki satış baskısının boyutunu ortaya koydu. Fiyatların yönünü belirleyen başlıca gelişmeler arasında ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş yer aldı.

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ABD TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5,33’E ÇIKTI

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,33 civarına ulaşması, yatırımcıların altın ve tahvil arasındaki tercihini etkileyen önemli bir unsur oldu. Faizlerin yükselmesiyle tahvillerin sunduğu getiri artarken, düzenli faiz geliri sağlamayan altının göreli cazibesi azalabiliyor.

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Yatırımcıların yüksek faiz sunan tahvillere yönelmesi, altına yönelik talebi sınırlayarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Tahvil faizlerindeki son hareket de ons altında yaşanan gerilemenin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

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GÜÇLENEN DOLAR SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Altındaki düşüşte tahvil faizlerinin yanı sıra doların güçlenmesi de etkili oldu. Doların yükselişi, ons altın üzerindeki baskıyı artırarak satış hareketini destekledi.

Böylece altın piyasasında iki gelişme aynı anda belirleyici hale geldi: Tahvillerin daha yüksek getiri sunması ve doların güç kazanması. Bu görünüm, ons altının gün içindeki yükselişini koruyamamasında etkili oldu.

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GRAM ALTIN 6.500 TL BANDININ ALTINA ÇEKİLDİ

Türkiye’de gram altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons fiyatı ile dolar/TL kurunun birlikte etkisiyle şekilleniyor. Ons altındaki sert düşüş de gram fiyatını aşağı taşıdı.

Gram altın, bugün 6.500 TL bandının altına geriledi. Bu hareket, ons tarafındaki kaybın yurt içi fiyatlara nasıl yansıdığını gösterdi. Dolar/TL kurunda değişiklik yaşanmasa bile ons altındaki düşüş, gram altının değerini aşağı yönlü etkileyebiliyor.

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ALTININ YÖNÜ İÇİN TAHVİL FAİZLERİ İZLENECEK

Kısa vadede ons altının seyri açısından ABD tahvil faizlerindeki hareket önemini koruyacak. Faizlerde yükselişin devam etmesi halinde altın üzerindeki satış baskısı sürebilir.

Tahvil faizlerinin geri çekilmesi ise ons altında tepki alımlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle fiyatların toparlanıp toparlanamayacağı açısından tahvil piyasasındaki gelişmeler yakından izlenecek.

GRAM ALTINDA DOLAR/TL DE BELİRLEYİCİ OLACAK

Gram altının bundan sonraki hareketinde ons fiyatının yanında dolar/TL kuru da etkili olacak. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları gerilerken kurun yükselmesi, düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilir.

Ons altında toparlanma görülmesi halinde ise bu hareketin gram fiyatına etkisi yine kurun seyrine bağlı olacak. Bu nedenle gram altındaki fiyat değişimlerini değerlendirirken hem ons altının hem de dolar/TL’nin birlikte takip edilmesi gerekecek.