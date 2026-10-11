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UzmanparaGram altın fiyatı yeniden hareketlendi! İki haftalık düşüş sona erdi
UzmanparaAltın Fiyatları

Gram altın fiyatı yeniden hareketlendi! İki haftalık düşüş sona erdi

11.10.2026 - 15:01 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Ons Altın

Altın fiyatları hafta ortasındaki kayıplarını telafi ederek haftayı yükselişle tamamladı. Gram altın ve ons altın fiyatlarındaki toparlanmanın ardından gözler son fiyatlara çevrildi. Peki altın piyasasında son durum ne? Altın gram fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Gram altın fiyatı yeniden hareketlendi İki haftalık düşüş sona erdi

Altın fiyatları, hafta ortasında yaşanan satış baskısının ardından toparlanarak iki haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

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ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentilerle gerileyen altın, haftanın son iki işlem gününde düşük seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçti.

Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi de değerli metali destekledi. Ons altın haftayı yüzde 1,3 yükselişle tamamlarken gram altın yeniden 6.600 TL'nin üzerine çıktı.

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GRAM ALTIN FİYATI 6.600 TL'Yİ AŞTI

Yurt içinde gram altın, küresel piyasalardaki toparlanmaya paralel olarak yükseldi. Gram altın, 9 Ekim Cuma gününü 6 bin 644,78 TL'den tamamlayarak önceki kapanışa göre yüzde 1,51 değer kazandı.

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Hafta içinde 6.432 TL'ye  kadar gerileyen gram altın, son iki işlem gününde kayıplarının önemli bölümünü telafi etti.

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Gram altın fiyatları üzerinde ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de etkili olmaya devam ediyor.

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ONS ALTIN İKİ HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİNİ BİTİRDİ

Ons altın, hafta ortasında 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden yükselişe geçti.

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ABD tahvil getirilerindeki artış ve güçlü doların oluşturduğu baskı, haftanın son iki işlem gününde hafifledi.

Ons altın cuma günü 4.194,36 dolara yükselerek haftalık bazda yüzde 1,3 değer kazandı.

Altındaki toparlanmada düşük seviyelerden gelen alımlar ve faiz beklentilerindeki değişim belirleyici oldu.

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ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI 23. AYA ULAŞTI

Altın piyasasında Çin Merkez Bankasının rezervlerini artırmaya devam etmesi de öne çıktı.

Çin'in altın rezervleri eylül ayında 76,73 milyon onstan 77,47 milyon onsa yükseldi. Böylece ülkenin altın alım serisi üst üste 23. aya ulaştı.

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Eylül ayında rezervlere eklenen 740 bin ons altın, son üç yılın en yüksek aylık artışı oldu. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımları, küresel talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN GÖZLER FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Altın fiyatları açısından yeni haftada Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD enflasyon verileri ve tahvil getirilerinin seyri öne çıkıyor.

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Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 19 civarında fiyatlanırken aralık ayına kadar en az 25 baz puanlık artış olasılığı yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluştururken jeopolitik gerilimler, kamu borçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının alımları güvenli liman talebini destekliyor.

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