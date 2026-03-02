Altın ve gümüş fiyatlarında tarihi kırılma: ABD-İran savaşı sonrası şimdi ne olacak?

Milliyet.com.tr/ Hafta sonu ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatmasıyla birlikte Orta Doğu’da yeni bir savaş dünya gündemini sarsarken, bölgeden gelen son dakika gelişmeleri piyasaları tedirgin ediyor. İran lideri Hamaney’in öldürüldüğünün doğrulanması sonrası İran’ın ‘tarihin en yıkıcı’ misillemesini gerçekleştireceğini söylemesi gerilimi tırmandırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA ŞİMDİ NE OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yıkıcı misilleme yemini etmesinin ve bölgedeki hedefleri vurmaya başlamasının ardından yaptığı açıklamada, “İran daha önce saldırmadıkları şekilde sert saldıracaklarını söyledi. Ancak bunu yapmamalılar çünkü yaparlarsa biz de onları daha önce hiç görmedikleri bir güçle vururuz" dedi. Ayrıca Trump daha sonra yaptığı açıklamasında İran'daki çatışmanın dört hafta sürebileceğini öngördü. Bölgede yaşanan savaş sonrası ‘altın ve gümüş fiyatlarında şimdi ne olacak? sorusuna yanıt aranıyor.

SAVAŞ İHTİMALİ BİLE ALTINI DESTEKLEMİŞTİ: CUMA GÜNÜ HIZLI YÜKSELİŞ

ABD ile İran arasında Cenevre’de bir müzakere süreci yürütülse de son günlerde bir çatışma yaşanabileceğine dair ihtimallerin kuvvetlenmesi geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının sert yükselmesine yol açmıştı.

Altının gram fiyatı cuma günü 7.430 TL seviyelerinin üzerine çıkarken, ons altın da 5.265 dolar seviyelerini görmüştü. Gram gümüş ise yüzde 6’ya yakın kazançla 133 TL seviyelerini görürken, ons gümüş 94 doların üzerini test etmişti.

YENİ HAFTADA ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT HAREKET: İŞTE GÜNCEL DURUM

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasalarda sert hareketler dikkat çekiyor. Ons altın 5.400 doları aşarken, gram altın da 7.650 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Gram gümüş 136 TL seviyesini görürken, ons gümüş de 96 dolar seviyesini aştı. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 8.000 TL sınırında işlem görüyor.

‘ORTA DOĞU İYİCE KARIŞMIŞ DURUMDA’

Peki tüm dünyayı tedirgin eden ABD-İran savaşının patlak vermesinin ardından altın, gümüş ve petrolde neler olacak? Hafta içerisinde piyasalarda büyük bir sıçrama bekleniyor mu? Kısa süre içerisinde gram altında 8.000 TL aşılacak mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Hafta sonu İsrail ve ABD tarafından ortak olarak yapılan operasyonla Hamaney ve üst düzey komuta kademesinin öldürüldüğünü öğrendik. 30 civarında füzeyle Hamaney’in konutu vurularak öldürüldü. Bu durum resmen İran tarafından da açıklandı. Bundan sonra Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı iddiaları ortaya çıkmaya başlarken, bazı gemilerin rota değiştirdiği gözlemlendi. Orta Doğu iyice karışmış durumda.

SAVAŞIN YAYILMA RİSKİ...

İran, ABD üssü bulunan Körfez ülkelerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Tabi ki İsrail'e de füze saldırıları yapıldı. Bütün bu gelişmeler sadece Hürmüz Boğazı değil, tüm Orta Doğu’da petrol üreten ülkelere de savaşın yayılma riski olduğunu açıkça göstermektedir.

‘SERT DALGALANMA İHTİMALİ FAZLA’

Olaylar hafta sonu gerçekleştiği ve barış görüşmelerine devam edileceği inancı olduğu için bugün piyasalarda sert dalgalanma görme ihtimalimiz de fazladır. Bunun olmaması için ABD’nin piyasalara çeşitli şekillerde müdahale etmesi beklenebilir.

İŞTE ALTIN, PETROL VE GÜMÜŞTE İLK HEDEF! BU RAKAMLAR ÇOK KONUŞULACAK

Bu gelişmeler karşısında ons altının 5.500 dolar, Brent petrol fiyatının da 80 dolar civarına kadar hızla yükselmesini bekleyebiliriz. Gümüş ons fiyatının da 93 dolar seviyelerinden 104 ve akabinde 115 dolar seviyesine kadar yükselme olasılığı artmıştır.

‘ŞİDDETLİ YÜKSELİŞ İHTİMALİ ARTTI’

İran’dan gelecek açıklamalar burada kilit öneme sahiptir. Savaşın büyüyebileceği ihtimali belirlediğimiz hedeflerin kolaylıkla geçilmesi anlamına gelmektedir.

Şimdilik gelişmeler savaşın pek de geçici olacakmış gibi göstermiyor. Putin’in güvenlik konseyini acil toplantıya alması, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’in ‘kimin ayakta kalacağını göreceğiz’ açıklaması savaşın yayılma riskini de açıkça göstermektedir. Bu durumda petrol, doğal gaz altın ve gümüş gibi emtialarda sert ve şiddetli yükselişler yaşanması ihtimalinin arttığını düşünüyoruz.

İŞTE GRAM GÜMÜŞTE BEKLENEN YENİ SEVİYE

Mevcut gelişmelerde gümüşün yükselme ihtimali çok fazladır. Tansiyonun artması ve savaşın daha da yayılacağının anlaşılması durumunda gram gümüş fiyatının 163 TL seviyesini yakın zamanda test etme ihtimalini de artırmaktadır. O yüzden yakın zamanda 155 TL seviyelerinin görülme ihtimali fazladır.

GRAM ALTIN 8.000 TL’Yİ NE ZAMAN GÖRÜR? İŞTE CEVABI

Gram altında da ons altına paralel bir yükseliş görebiliriz. Burada 7.600 TL seviyelerine kadar sert çıkış yapma potansiyeli artmıştır. Zaten teknik veriler hem ons altında hem de gram/TL’de yukarı yönlü sinyaller vermekteydi.

Gelecek açıklamalarla savaşın yayılma ve uzama riski artarsa 8.000 TL bu hafta bile mümkün olabilir. Şimdilik ara hedef 7.800 TL seviyesi diyebiliriz.

YATIRIMCILAR DİKKAT: PANİK HAREKETLER GÖREBİLİRİZ

Bölgede tansiyonun artması güvenli liman arayışını artıracaktır. Bu durumda tekrar altın ve gümüşe yönelim olabilir. Yapılacak açıklamalarla dalgalı bir seyir izlenebilir. Ancak saldırının hafta sonu ve beklenmedik bir zamanda yapılması piyasaların daha az etkilenmesini sağlama amacı taşıyor olabilir. Ancak bugün eğer Hürmüz Boğazı resmen kapatılır, Rusya ve Çin, İran’a tam destek verirse o zaman piyasalarda aşağı agresif hareketler görebiliriz. Hatta panik hareketleri görme ihtimalimiz de artar. Gelecek açıklamalar piyasalarda dalgalı bir seyre neden olabilir.”