HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda değerli metallerin yönünü belirleyen gelişmeler hız kazandı. ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle Fed'in aralık ayında yeni bir faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, yatırımcıların değerli metallere yaklaşımını etkiledi. Ons altın, önceki işlem gününde Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken gümüşte de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Sert satışların ardından altın fiyatlarında yatay bir seyir izlenirken gümüş, platin ve paladyumda sınırlı toparlanma görüldü.

ALTIN FİYATLARI BİR YILI AŞKIN SÜRENİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, doların güçlenmesi ve faiz artışı beklentilerinin etkisiyle gerilemeye devam etti. Ons altın, pazartesi günü yaşanan satışların ardından Ekim 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Salı günü ise kayıpların ardından daha sakin bir fiyat hareketi yaşandı.

Spot altın, Türkiye saatiyle 07.01 itibarıyla 3.869,13 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 oranında değer kazanarak 3.872,10 dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Vadeli işlemlerde görülen sınırlı yükselişe rağmen, altın piyasasında güçlü dolar ve faiz beklentilerinin oluşturduğu baskı etkisini sürdürdü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında ABD dolarında yaşanan yükseliş bulunuyor. Dolar, salı günü başlıca para birimleri karşısında son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metallere yönelik talebi etkileyen önemli faktörlerden biri oldu.

Haberin Devamı

Doların güçlenmesi, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. Bu durum özellikle uluslararası yatırımcıların altına yönelme isteğini sınırlayabiliyor.

Doların güçlü seyrini koruması halinde altın fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendirilirken, olası bir dolar zayıflaması ise toparlanma için destekleyici bir gelişme olabilir.

Haberin Devamı

ANALİSTTEN ALTIN FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altın piyasasında yaşanan sert hareketlerin ABD'nin gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerle bağlantılı olduğunu belirtti.

Rodda, yatırımcıların ABD'de faiz oranlarının hangi seviyeye kadar yükselebileceğini anlamaya çalıştığını ifade etti. Altın fiyatlarında önceki işlem gününde yaşanan güçlü satışların da bu beklentilerden kaynaklandığını söyleyen Rodda, Fed'in gelecek yıl izleyeceği para politikasının piyasaların yönü açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Bu nedenle altın yatırımcılarının yalnızca güncel fiyat hareketlerine değil, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara da odaklandığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 95,5'E YÜKSELDİ

Altın ve gümüş piyasalarında yakından takip edilen gelişmelerin başında Fed'in aralık ayındaki faiz kararı geliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yüzde 95,5 seviyesine ulaştı.

Daha yüksek oranlı bir artış olan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yüzde 4,5 olarak fiyatlanıyor. Piyasalardaki bu beklentiler, Fed'in para politikasında sıkı duruşunu sürdürebileceğine işaret ediyor.

Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın açısından önemli bir baskı oluşturuyor. Yatırımcıların daha yüksek getiri sağlayan faizli varlıklara yönelmesi, altına yönelik yatırım talebini azaltabiliyor.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ

Haberin Devamı

Değerli metal piyasalarında gözler şimdi Fed'in yayımlayacağı toplantı tutanaklarında. ABD Merkez Bankasının 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Tutanaklarda Fed yetkililerinin enflasyon görünümü, ekonomik faaliyetler ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri yakından takip edilecek.

Özellikle yeni faiz artırımlarının kapsamına ve zamanlamasına yönelik mesajlar, dolar ve tahvil piyasalarının yanı sıra altın fiyatlarının yönü üzerinde de etkili olabilir.

ANZ'DEN ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendiren ANZ analistleri, değerli metale yönelik talebin bugüne kadar dirençli kaldığını ancak ekonomik koşulların giderek zorlaştığını belirtti.

Analistler, küresel ekonomideki gelişmelerin altına yönelik yatırım talebini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Özellikle yüksek faiz ve güçlü doların devam etmesi durumunda yatırım amaçlı altın talebinde zayıflama yaşanabileceği ifade edildi. Böyle bir gelişmenin altın piyasasının önemli destek unsurlarından birini kaybetmesine yol açabileceği değerlendirildi.

Haberin Devamı

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA SERT HAREKET

Altının ardından gümüş piyasasında da dikkat çekici fiyat hareketleri yaşandı. Önceki işlem gününde Ekim 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesine gerileyen spot gümüş, salı günü toparlanma eğilimi gösterdi.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 1,2 oranında değer kazanarak 47,57 dolara yükseldi. Ancak analistler, gümüşteki toparlanmanın devam etmesi için altın fiyatlarının seyrinin önemli olduğunu belirtiyor.

ANZ analistleri, gümüşün altındaki fiyat hareketlerine karşı daha yüksek duyarlılık gösterdiğine dikkat çekti. Gümüşün kendi talep dinamiklerinin de zayıf olduğunu belirten analistler, kalıcı bir yükseliş için altın piyasasında toparlanmanın önem taşıdığını ifade etti.

PLATİN VE PALADYUMDA YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarının yatay seyrettiği işlem gününde diğer değerli metallerde yukarı yönlü hareket görüldü. Spot gümüşteki toparlanmaya platin ve paladyum da eşlik etti.

Platin fiyatları yüzde 1,6 oranında yükselerek ons başına 1.472,65 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1 değer kazanarak 978,19 dolar seviyesinden işlem gördü.

Böylece önceki işlem günlerinde değerli metal piyasasında yaşanan satış baskısının ardından gümüş, platin ve paladyumda sınırlı yükselişler kaydedildi.

Altın ve gümüşte Ekim 2025 seviyelerinin yeniden görülmesi, değerli metal piyasalarında son dönemde yaşanan baskının boyutunu ortaya koydu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve gümüş fiyatlarında bundan sonraki hareketin yönü, büyük ölçüde ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in para politikasına ilişkin mesajlarla şekillenecek.

Doların güçlü kalması ve faiz artırımı beklentilerinin devam etmesi halinde değerli metaller üzerindeki baskı sürebilir. Buna karşılık Fed'in daha temkinli bir politika izleyeceğine yönelik işaretler veya doların değer kaybetmesi, altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma eğilimini destekleyebilir.

ANZ analistlerinin değerlendirmeleri de özellikle gümüş fiyatlarında kalıcı bir yükseliş için altın piyasasının yeniden güç kazanmasının önemli olduğunu gösteriyor.

Piyasalarda gözler şimdi Fed toplantı tutanaklarından gelecek mesajlara çevrilirken yatırımcılar, altın ve gümüşün Ekim 2025 seviyelerinden yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini takip ediyor.