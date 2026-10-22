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UzmanparaAltın ve gümüşte sert düşüş: Faiz beklentileri satışları hızlandırdı
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın ve gümüşte sert düşüş: Faiz beklentileri satışları hızlandırdı

22.10.2026 - 17:35 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın

Gümüş ve altın fiyatları, ABD’de sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentilerle değer kaybetti. Ons altın 4.050 doların altını test ederken, gümüşteki düşüş yüzde 5’i aştı. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri değerli metalleri baskılarken, gram altın da ons fiyatındaki gerilemeden etkilendi.

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Altın ve gümüşte sert düşüş: Faiz beklentileri satışları hızlandırdı

Ons altın fiyatı 4.050 doların altına kadar gerileyerek iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Gümüşte ise kayıplar daha belirgin gerçekleşti. Ons gümüş fiyatı yüzde 5 azaldı. Bu hareket, gümüşün söz konusu işlemlerde altına kıyasla daha yüksek oranda değer kaybettiğini ortaya koydu.

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Altın ve gümüşteki gerilemede, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki olası etkileri, Fed’in para politikasını beklenenden daha uzun süre sıkı tutabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Altın, enflasyona ve jeopolitik belirsizliklere karşı korunma amacıyla talep görebilmesine rağmen faiz beklentilerindeki değişimlerden de etkileniyor. Özellikle reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırabiliyor. Bu nedenle jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemlerde dahi altın fiyatlarında düşüş görülebiliyor.

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GÜMÜŞTE KAYIPLAR NEDEN DAHA YÜKSEK?

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Gümüş, yatırım amaçlı kullanımının yanında elektronik, elektrikli ekipmanlar ve güneş enerjisi teknolojileri gibi sektörlerde de değerlendiriliyor. Bu nedenle küresel büyüme ve sanayi üretimine yönelik beklentiler, gümüş fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

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Bununla birlikte gümüşün altından daha fazla değer kaybetmesini yalnızca sanayi talebiyle açıklamak mümkün değil. Piyasa likiditesi, yatırımcıların pozisyonlarını azaltması ve vadeli piyasalardaki işlemler de fiyat hareketlerinin şiddetini etkileyebiliyor.

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GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM NE?

Ons etkisiyle gerileyen gram altın fiyatları piyasa ekranlarında 6.470 liranın altında işlem görüyor. Ons fiyatının gerilediği dönemlerde dolar kurundaki yükseliş, diğer koşullar sabitken gram altındaki düşüşü sınırlayabiliyor.

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Altın ve gümüş piyasalarında önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden birini Fed’in 27-28 Ekim’deki para politikası toplantısı oluşturuyor.

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalinin fiyatlanmasına neden oldu.

Piyasalarda ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması daha olası görülürken, aralık ayında faiz artırımı ihtimali de gündemde bulunuyor.

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Fed’in açıklamalarında enflasyon risklerine ağırlık vermesi, faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin beklentiler üzerinden fiyatlamaları etkileyebilir.

Piyasalarda Fed’in faiz kararının yanı sıra ABD’den gelecek enflasyon verileri, doların uluslararası seyri ve Orta Doğu’daki gelişmeler izlenecek. Türkiye’de ise bu faktörlere ek olarak dolar/TL kurundaki hareketler gram altın fiyatlarının yönünde belirleyici olmaya devam edecek.

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