Altın yatırımcısı diken üstünde: İşte yükselişin önündeki engel!

HABER MERKEZİ Altın piyasasında sert gerilemenin ardından yön arayışı sürüyor. Son üç ayı aşkın dönemin en düşük seviyelerini gören ons altın, düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların işlemleriyle bir miktar destek buldu. Ancak faiz beklentileri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler, toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı sorusunu gündemde tutuyor.

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Gün içinde 4 bin dolar sınırına yaklaşan ons altında işlemler 4 bin 15 dolar civarında gerçekleşirken gram altın da 6 bin 400 liranın üzerindeki seyrini koruyor. Fiyatlamalarda bir yandan petrol piyasasındaki geri çekilme, diğer yandan ABD Merkez Bankasının vereceği mesajlar etkili oluyor.

DÜŞÜŞ SONRASI ALIMLAR DEVREYE GİRDİ

Altında son dönemde yaşanan değer kaybı, düşük fiyatlardan alım yapmak isteyen yatırımcıları harekete geçirdi. Bu işlemler, ons fiyatının dip seviyelerden uzaklaşmasına yardımcı oldu.

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Buna karşın piyasada güçlü ve kalıcı bir yükseliş beklentisinin önündeki belirsizlikler sürüyor. Özellikle faizlerin gelecekte hangi yönde ilerleyeceği, altının toparlanma çabasında belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.

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PETROL GERİLEDİ, ENFLASYON ENDİŞESİ TAM OLARAK DAĞILMADI

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ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanması, petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. Ham petrolün üst üste ikinci seansta gerilemesi, kısa vadeli enflasyon kaygılarının bir miktar hafiflemesini sağladı.

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Ancak enerji fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, piyasalardaki enflasyon endişesini canlı tutuyor. Bu durum, para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Altın açısından da bu iki gelişmenin dengesi izleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini desteklerken enerji maliyetlerinin yüksek kalması faiz görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

GÖZLER FED’İN KARARINDAN ÇOK MESAJLARINDA

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Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddelerinden biri Fed’in faiz kararı olacak. Bankanın faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken yatırımcılar, kararın ardından yapılacak açıklamalarda gelecek döneme ilişkin işaretler arayacak.

Özellikle enflasyon değerlendirmesi ve faizlerin seyri konusunda kullanılacak ifadeler yakından takip edilecek. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi sunmayan altın üzerindeki baskıyı artırabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

CME FedWatch verilerine ilişkin aktarılan fiyatlamalarda, aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 82 seviyesinde yer alıyor. Bu beklenti, altın piyasasında Fed’den gelecek yönlendirmelerin önemini artırıyor.

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İŞTE ALTININ YÜKSELİŞİNDEKİ ENGEL: FAİZ!

Fed’in açıklamalarının yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin yeni veriler de yatırımcıların takibinde olacak. Büyümenin görünümünü ortaya koyacak gayrisafi yurt içi hasıla verisi ile PCE fiyat endeksi öne çıkıyor.

Ekonomik faaliyetin gücü ve fiyat baskılarının seyri hakkında bilgi verecek bu göstergeler, faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesinde etkili olabilir. Altında dip seviyelerden başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceği açısından da bu veri akışı izlenecek.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ ÖNE ÇIKTI

Ons altın güne 4 bin 17 dolardan başladı. Gün içindeki işlemlerde en düşük 4 bin 3 dolar, en yüksek ise 4 bin 21 dolar seviyesi görüldü.

Son aktarılan işlemlerde ons fiyatı 4 bin 15 dolar civarında bulunuyor. Böylece günün şu ana kadarki fiyat aralığı 4 bin 3 ile 4 bin 21 dolar arasında oluştu. Seansın en düşük seviyesinin 4 bin dolar sınırına yaklaşması, bu eşiği fiyat takibinde öne çıkardı.