Altın yeniden zirve yolunda mı? Gözler ABD'ye çevrildi

HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda hafta boyunca artan siyasi belirsizlik ve riskten kaçış eğilimi yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte altın, zaman zaman satış baskısıyla karşılaşsa da güçlü görünümünü büyük ölçüde korudu.

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ONS ALTINDA HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 5’E YAKLAŞTI

Altının ons fiyatı son işlemlerde 4.060 dolar seviyelerine doğru geri çekildi. Gram altın ise 6500 TL seviyelerinde dalgalanıyor. Ancak bu sınırlı düşüş, haftalık performansın güçlü kalmasını engellemedi.

Değerli metal haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 prim yapmaya hazırlanıyor. Bu performansın gerçekleşmesi halinde altın, Ağustos ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişlerinden birini kaydetmiş olacak.

Piyasadaki bazı yatırımcıların hisse senedi tarafında oluşan zararları telafi edebilmek amacıyla altın pozisyonlarının bir bölümünü kapatması ise yükselişin hızını sınırlayan unsurlardan biri oldu.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar küresel piyasalardaki risk iştahını azalttı. Perşembe günü ABD teknoloji hisselerinde başlayan düşüş eğilimi cuma günü Asya piyasalarına da taşındı. Yatırımcıların yapay zeka yatırımları, veri merkezleri ve yeni düzenlemelere ilişkin beklentileri yeniden fiyatlaması teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

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ABD ara seçimlerinin ardından Demokratların Kongre’de güçlü bir çoğunluk elde etmesi, yapay zeka ve veri merkezlerine ilişkin düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisini de beraberinde getirdi.

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YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA YÖNELDİ

Hisse senedi piyasalarında yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açarken güvenli liman niteliğindeki yatırım araçlarına talebi artırdı.

ABD Hazine tahvillerine yönelen alımlar, tahvil getirilerinin Eylül ayı başından bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemesine neden oldu.

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Düşük tahvil getirileri ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“ALTININ DİRENCİ CESARET VERİCİ”

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşe rağmen altının dirençli kalmasına dikkat çekti.

Wong, değerli metalin güvenli liman özelliğini yeniden kazanmaya başladığına işaret ederken, piyasalardaki satış baskısının devam etmesi halinde altının bu dayanıklılığını ne ölçüde koruyabileceğinin önemli olacağını belirtti.

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Altının son günlerde hisse senetlerindeki sert oynaklığa rağmen güçlü kalması, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD ARA SEÇİMLERİ ALTINDA YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Altındaki yükselişin hızlanmasında ABD ara seçimlerinin sonuçları da etkili oldu. Seçimlerin ardından yatırımcılar, Washington’daki yeni siyasi dengelerin ekonomi ve dış politika üzerinde farklı sonuçlar doğurabileceğini fiyatlamaya başladı.

Piyasalarda, Demokratların İran savaşının sona erdirilmesine yönelik daha güçlü bir politika izleyebileceği beklentisi öne çıktı. Enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası gevşemenin enflasyon görünümü üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

TRUMP’IN MALİ POLİTİKALARINA FREN BEKLENTİSİ

Yatırımcıların dikkat ettiği bir diğer konu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın mali politikalarının geleceği oldu. Kongre’de siyasi gücün bölünmesinin, Trump yönetiminin yeni harcama programlarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği tahmin ediliyor.

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Böyle bir senaryonun kamu harcamaları ve borçlanma üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi dolar ve tahvil piyasalarında fiyatlamaları değiştirdi.

Doların zayıflaması da altın fiyatları açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Altın piyasasında bundan sonraki yön açısından ABD’den gelecek ekonomik veriler kritik önem taşıyor. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalmasının ardından yatırımcıların odağında ABD istihdam verileri bulunuyor.

İstihdam piyasasının gücüne ilişkin gelecek yeni sinyaller, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik beklentileri de şekillendirebilir.

SIRADAKİ KRİTİK VERİ ENFLASYON

Piyasalarda yalnızca istihdam rakamları değil, gelecek hafta açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi de yakından takip edilecek. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirebilir. Daha zayıf bir veri ise faiz indirimi beklentilerinin yeniden öne çıkmasına neden olabilir.

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Bu nedenle dolar, tahvil getirileri ve Fed’e yönelik beklentilerde yaşanacak değişimler önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

ALTINDA KRİTİK HAFTA

Altın, haftanın son işlem gününde sınırlı geri çekilmeye rağmen güçlü haftalık performansını koruyor. Küresel hisse senetlerindeki satışlar, tahvil getirilerindeki düşüş, doların zayıflaması ve siyasi belirsizlikler değerli metalin yeniden güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı.

Ons altında haftalık kazancın yüzde 5 civarında tamamlanması halinde değerli metal, Ağustos ayından bu yana en güçlü haftalık performanslarından birine imza atmış olacak.