2025 geneli ve 2026 yılı Ocak ayında en iyi kazanç sağlayan iki yatırım aracı altın ve gümüşte sert hareketler görülmeye devam ediliyor. 29 Ocak’ta 7811 TL’ye ulaşarak tarihi rekor kıran gram altın 3 işlem gününde sert kayıp vererek 6.159 TL seviyesine kadar gerilemişti.

FİYATLARDA BİR GÜNDE %3’ÜN ÜSTÜNDE ARTIŞ!

Pazartesi günü dip yapan altın fiyatları hafta genelinde toparlanmaya çalışsa da karışık seyir izledi. Cuma günü altın fiyatlarında %3’ün üzerinde yükselişler dikkat çekti.

FİYATLAR KRİTİK EŞİKTE

Gram altın cuma günü 6.968 TL seviyesine kadar yükselerek 7.000 TL kritik eşiğine yaklaştı. Gram altın haftayı 6.943 TL’den kapattı. Gram altının yanı sıra ons altın fiyatı da 4.971 dolar seviyesine kadar yükselerek 5.000 dolar olan kritik eşiğe dayandı.





GRAM GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ: İŞTE SON FİYATLAR

Öte yandan son dönemin getiri şampiyonu gümüş fiyatlarında hareketlilik çok daha derinden hissediliyor. Cuma günü 89 TL seviyesine kadar gerileyen gram gümüş dipten toparlanarak 100 TL eşiğinin üzerine çıktı. Gram gümüş haftayı 108 TL’den kapattı.

Peki altın ve gümüş fiyatlarında bundan sonra ne olacak? Fiyatlara dair son tahminlerini milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “28 Ocak’ta Chicago Emtia Borsası’nın teminatları artırmasıyla başlayan altın, gümüş ve bakır tarafındaki volatiliteyi takip ediyoruz. Buna gerekçe neydi? Özellikle finansal riskleri bertaraf etmek adına teminatlar artırılmıştı. CME ne yapmıştı? Vadeli tarafta altın kontratlarında teminat tutarını %8’e yükseltmişti. Dün itibarıyla da %8’den %9’a yükselttiğini açıkladı. Gümüşte ise teminat tutarını %15’e çıkarmıştı, sonrasında bunu %18’e çıkardığını açıkladı. Bu adımı rutin risk kontrolü olarak duyurdu.

Aslında bunun arka planına baktığımızda Şangay borsası kararının etkili olduğunu görüyoruz. 28 Ocak’ta ilk teminat artırıldığında altın ve gümüşte sert satışları gördük. Sonrasında Shanghai borsasının açıklamaları geldi. Yapılan düzenlemelerle birlikte altında ayı piyasasına girildiği, gümüşte boğa piyasasına girildiği haberleri geldi. Bu haberin artından CME’de teminat tutarları yeniden değiştirildi. Gümüşte %18’e, altında %9’a yükseltildi. Bu fiyatlarda ikinci bir satış dalgası getirmiş oldu.

VADELİ İŞLEM PİYASASINDA TEMİNAT NE ANLAMA GELİYOR?

Ons fiyatlamasına baktığımızda cuma günü 5.000 doların altını görüyoruz. Toparlanma var ama bu toparlanma önceki günlere göre güçlü değil. Teminatların yükseltilmesi ne demekti? Vadeli işlem piyasasında siz kontrat alırken belli bir oranda teminat yatırmanız gerekir. Teminat tamamlama yani olası risklere karşı bu tip düzenlemeler zaman zaman olur. Gelebilecek sert satışlara karşı bu bir sigortadır. Altın ve gümüş fiyatlarının sert yükselmesi sonrası ilk teminat hareketiyle birlikte altın ve gümüşün ocak ayı içerisinde tüm kazançlarını geri verdiğini gördük. Bu haber akışıyla dalgalı seyir geldi.

Bu bize şunu gösteriyor. Merkez bankaları, ETF’ler altın alımlarına devam ederken biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Gelinen tabloya baktığımızda geçtiğimiz yılın şampiyonu gümüştü ve hala yoluna devam ediyor. Bunun ötesinde asıl şampiyon altın ve halihazırda altına merkez bankalarının da rezerv artırma yönündeki alımlarıyla güçlü bir görüntü söz konusu.

‘GÜMÜŞÜN ARKASINDAKİ GÜÇ ÇİN’

Shanghai borsasındaki altında ayı piyasası, gümüşte boğa piyasasına yönelik teminat düzenlemesi sonrasında bir kez daha şunu gördük. Shanghai’da gümüş tarafındaki işlemlerin bu yönde olmasının arkasında en büyük güç gümüşü çıkaran, işleyen ve rezervlere sahip olan Çin’in bu konudaki teknik duruşu diyebiliriz.

GÜMÜŞTE KORKULAN GEÇTİ Mİ?

Gram gümüş 100 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ama çok kısa bir süre içerisinde gümüşte 30 yıllık bir bekleyiş ve sonrasında da ralli görmüştük. Bunlar endüstriyel emtiaydı. Gümüşte bu hareketi kimse beklemiyordu. Gümüşün 100 dolara gelmesinde kuşkusuz yapay zeka çağına girilmesi, nadir elementler olsun bunlara olan yönelişin bir rezerv güçlendirmesi olarak da adımlarını gördük. Fonların bu süreçte katılmasıyla gümüşte sert yukarı hareketleri piyasalar yaşamış oldu. Gümüşte korkulan geçmedi, daha temkinli olunması gereken süreçte girildi. Büyük bir satış hareketi masada mı? Her zaman sert düşüşlere gerekçeler olabilir.

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİNE GÖRE İKİ FARKLI SENARYO!

Siyasi ve jeopolitik riskler gündemimizden eksik olmadığı için bu durum devam edecektir. Umman’da ABD ve İran heyetleri bir araya geliyor. Buradan çıkacak sonuçlara göre emtia tarafında yukarı doğru sert hareketleri görebiliriz.

ABD ile İran’ın masada anlaşamayacağına dair kanaat oluşursa bu emtia tarafında fiyatlamaları yukarı çeker. Bir uzlaşma haberi olursa yeni bir kar realizasyonu olarak karşımıza gelir.

GRAM ALTINDA HAZİRAN ÖNGÖRÜSÜ!

Gram altındaki öngörüm devam ediyor. Haziran sonuna kadarki periyot içerisinde gram altında 7.500-8.000 bandında hareketlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yılın genelinde altın açık ara liderliğini devam ettirecektir. Dünyada ciddi bir dönüşüm süreci başladı.

EMTİADA BASKI HİSSEDİLECEK Mİ?

Emtiada bir baskı zaman zaman olacaktır. Bunun teminat savaşı haline gelmemesi gerekiyor. Bir taraftan CME ve diğer taraftan Shanghai borsası atışmalarına devam eder mi? Burada finansal riskler kadar İran konusu ve ABD ile Çin konusundaki gerilim belli bir düzene oturması gerekiyor. Şu anda emtia tarafında görünmeyen savaş bu. Dolar değer kazanmadığı sürece emtia tarafında bu savaşlar devam eder.

GÜMÜŞ İÇİN YENİ BEKLENTİ!

Gümüş yükselişinde zaman zaman sekteye uğrasa da 90 ile 120 dolar ons aralığında fiyatlamalar görebiliriz. 90 doların altı şu an için zor bunun için mayıs ayını bekleyebiliriz. Mayısta yeni Fed başkanının koltuğa oturmasıyla durum farklılaşabilir. Portföylerdeki ağırlığı bir kez daha yinelemek gerekirse kriptodan kaçış, teminatlardan dolayı emtia tarafında zaman zaman sert satış baskısı hisse senedindeki pozisyonları biraz daha artıracaktır. Portföylerde %20 altın ve %20 gümüş olarak yoluna devam edecektir. Ne zaman ki merkez bankaları ve emtia fonlarında satışlar görürüz. O zaman karı cebe koymak gerekir. Şu an için böyle bir sinyal gözükmüyor.”