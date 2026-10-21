Altında çifte baskı! Piyasada 'Fed' korkusu

Milliyet.com.tr/ Altın piyasasında faiz beklentilerinin etkisi öne çıkıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle güçlenen enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri etkilerken altının toparlanmasını zorlaştırıyor. Son kayıplarının ardından istikrar kazanan dolar endeksi de değerli metal üzerindeki baskıyı besliyor.

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Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın, düşüşünü dördüncü işlem gününe taşıdı. 21 Ekim saat 07.15 itibarıyla ons altın 4.124,10 dolardan işlem gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 0,02 gerileyen fiyatlarda, yatırımcıların Fed toplantısı öncesindeki bekleyişi dikkat çekti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTININ ÖNÜNE ENGEL OLDU

Altının yönünü etkileyen başlıkların başında petrol piyasasındaki hareketlilik geliyor. Kızıldeniz’de deniz taşımacılığına ilişkin riskler ve Suudi Arabistan’daki petrol altyapısına yönelik tehditler, enerji piyasasının gündemindeki yerini koruyor.

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Petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonist baskıların devam edebileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu durum, faizlerin yükseltilebileceği beklentisini güçlendirerek altına yönelik talebi sınırlıyor.

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DHF Capital SA Üst Yöneticisi ve varlık yöneticisi Bas Kooijman da Reuters’a yaptığı değerlendirmede bu bağlantıya dikkat çekti. Kooijman, ham petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini ve daha sıkı para politikası beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.

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FAİZ BEKLENTİSİ NEDEN ALTINI BASKILIYOR?

Altın fiyatlarında faiz beklentilerinin belirleyici olmasının arkasında, değerli metalin faiz getirisi sunmaması bulunuyor. Faiz oranları yükseldiğinde altın tutmanın fırsat maliyeti de artıyor.

Bu nedenle yatırımcıların daha yüksek faiz ihtimalini fiyatlaması, altının alım ilgisi çekmesini zorlaştırıyor. Petrol kaynaklı enflasyon endişeleri de bu beklentileri güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

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Piyasada dikkatler, Fed’in açıklayacağı kararın yanında sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlara da çevrilmiş durumda. Faizlerin gelecekte izleyeceği yola yönelik işaretler, altındaki beklentiler açısından önem taşıyor.

DOLAR CEPHESİNDEN DE BASKI GELİYOR

Altının karşı karşıya kaldığı bir diğer etken ise dolar endeksindeki görünüm oldu. ABD dolar endeksinin son dönemdeki kayıplarının ardından istikrar kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik talebi sınırladı.

Böylece altın, hem faiz beklentilerinin hem de doların seyrinin etkisi altında kaldı. Petrol fiyatları üzerinden şekillenen enflasyon kaygılarıyla birlikte bu iki unsur, fiyatlardaki toparlanmanın önündeki başlıklar olarak öne çıktı.

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FED TOPLANTISI İÇİN GERİ SAYIM

Yatırımcıların gündeminde Fed’in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı bulunuyor. Para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirileceği toplantı, altın piyasasında da yakından izlenecek.

Aktarılan CME FedWatch verilerine göre, söz konusu toplantıda faiz artırımı olasılığı yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayına ilişkin faiz artışı beklentisi ise yüzde 90 düzeyinde yer alıyor.

Bu görünüm, piyasaların yılın son bölümünde daha sıkı para politikası ihtimalini dikkate aldığını gösteriyor. Altının seyri açısından, bu beklentilerde yaşanabilecek değişimler de takip edilecek.

ABD ENFLASYON VERİLERİ YÖN ARAYIŞINDA ETKİLİ OLACAK

Fed toplantısının yanı sıra ABD’de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri de yatırımcıların takibinde olacak. PCE, Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine yönelik değerlendirmelerinde tercih ettiği temel göstergeler arasında bulunuyor.

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Piyasalar, açıklanacak veriler üzerinden enflasyon baskılarının ne ölçüde sürdüğünü ve bunun faiz politikasına nasıl yansıyabileceğini değerlendirecek. Bu nedenle altın yatırımcılarının odağında hem faiz kararı hem de enflasyona ilişkin yeni işaretler yer alıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİRSE ALTINDA NE OLUR?

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altının gelecekteki hareketi açısından faiz beklentilerinde yaşanabilecek değişime dikkat çekti.

Spivak, piyasaların gelecek yıl için öngördüğü faiz artışlarının bir bölümünün gerçekleşmemesi ya da bu artışların olasılığının azalması halinde altın fiyatlarının yükselebileceğini söyledi.

Bu değerlendirme, altın üzerindeki mevcut baskının faiz beklentileriyle bağlantısını ortaya koyuyor. Yatırımcıların daha sıkı para politikası ihtimaline ilişkin görüşlerinde yaşanabilecek değişiklikler, değerli metalin yönü açısından da önem taşıyor.

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ONS ALTINDA İLK KRİTİK BÖLGE: 4.147-4.176 DOLAR

Teknik görünümde ise altının kalıcı alım ilgisi oluşturup oluşturamayacağı izleniyor. Kitco News analizinde, değerli metalin sürekli alım çekmekte zorlandığına dikkat çekildi.

Analizde, piyasanın kısa vadeli güvenli liman talebinden çok Fed’in uzun vadeli para politikası görünümüne odaklandığı belirtildi.

Yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için spot altının 4.147-4.176 dolar aralığındaki direnç bölgesini aşması gerektiği ifade edildi. Bu bölgenin üzerine çıkılması halinde 4.201 dolar seviyesi, ardından da 4.218 dolar civarındaki önceki zirve takip edilecek.

GRAM ALTINDA SATIŞ FİYATI 6 BİN 575 TL’NİN ÜZERİNDE

Yurt içinde gram altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki hareketlerin yanı sıra döviz kuru ve iç piyasa koşullarının etkisiyle şekillendi.

21 Ekim saat 07.15 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.519,36 TL, satış fiyatı ise 6.575,25 TL olarak kaydedildi.

Ons altında düşüşün dördüncü işlem gününe taşındığı piyasada, bundan sonraki yön arayışında Fed toplantısı, ABD enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının seyri öne çıkıyor.