Altında kritik eşik! Almak mı satmak mı mantıklı? Ekonomist Belgin Maviş gram altın için rakam verdi

HABER MERKEZİ Altın piyasasında fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Bir tarafta küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altına destek verirken, diğer tarafta rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelmesine neden oluyor.

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Ekonomist Belgin Maviş, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede altın yatırımcısının mevcut seviyelerde nasıl hareket edebileceğini anlattı. Maviş, karar verirken yalnızca fiyat seviyesine değil hem teknik göstergelere hem de küresel piyasalardaki temel gelişmelere birlikte bakılması gerektiğinin altını çizdi.

ONS ALTINDA KRİTİK BANT: 4.085-4.100 DOLAR

Altının küresel piyasalardaki yönünü belirleyen ons fiyatında kritik seviyelere dikkat çeken Maviş, 4 bin 85 dolar ile 4 bin 100 dolar bandının önemini koruduğunu söyledi.

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Ons altının bu bölgenin üzerinde kalmayı başarması halinde ana yükseliş trendinin korunabileceğini belirten Maviş, yukarı yönlü görünümün henüz bozulmadığını ifade etti.

Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte kısa vadeli yatırımcılar açısından risklerin de arttığını vurgulayan Maviş, özellikle 4 bin 120 dolar ile 4 bin 135 dolar arasındaki bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

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BU SEVİYELERDE KÂR SATIŞI GELEBİLİR

Maviş’e göre ons altında 4 bin 120-4 bin 135 dolar bandı güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu seviyelere yaklaşması halinde piyasada kâr satışları görülebileceğini belirten Maviş, kısa vadede yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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Bu nedenle altının ana yönü yukarı olsa bile yükselişin kesintisiz devam edeceği beklentisiyle hareket edilmesinin risk oluşturabileceğine işaret etti.

GRAM ALTINDA 6.635-6.670 TL BANDINA DİKKAT

Gram altında da fiyatların tarihi zirvelere yakın seyrettiğini belirten Maviş, 6 bin 635 TL ile 6 bin 670 TL arasındaki bölgenin önemli bir karar alanı haline geldiğini söyledi.

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Bu seviyelerin teknik açıdan kademeli satış yapmak veya elde edilen kazancın bir bölümünü realize etmek isteyen yatırımcılar açısından takip edilebileceğini ifade etti.

Başka bir ifadeyle gram altında mevcut fiyatlar, elinde altın bulunan ve kısa vadeli kazancını korumak isteyen yatırımcı açısından bir “kâr realizasyonu” bölgesi olarak değerlendirilebilir.

YENİ ALIM İÇİN 6.540 TL SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

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Peki elinde altın bulunmayan ve yeni yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı? Maviş, yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar açısından iki farklı senaryoya dikkat çekti.

Bunlardan ilki fiyatlarda olası bir geri çekilme yaşanması. Gram altında 6 bin 540 TL ve altındaki destek bölgelerinin test edilmesi halinde yeni alım fırsatlarının oluşabileceğini belirten Maviş, yatırımcıların bu seviyeleri yakından takip edebileceğini ifade etti. İkinci senaryo ise fiyatların yukarı yönlü hareketini güçlendirmesi.

6.675 TL AŞILIRSA YENİ HAREKET BAŞLAYABİLİR

Gram altında 6 bin 675 TL seviyesinin kritik dirençlerden biri olduğuna dikkat çeken Maviş, bu seviyenin güçlü işlem hacmiyle aşılması halinde yukarı yönlü hareketin yeniden ivme kazanabileceğini belirtti.

Bu nedenle yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar açısından yalnızca düşüşler değil, güçlü direnç seviyelerinin kırılması da önemli bir sinyal olabilir.

Maviş’in değerlendirmesine göre yatırımcı açısından temel soru fiyatın yüksek ya da düşük olmasından çok, kritik teknik seviyelerin hangi yönde kırılacağı olacak.

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ALTININ UZUN VADELİ HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli teknik seviyelerin yanı sıra orta ve uzun vadeli görünümün de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Maviş, altını destekleyen temel dinamiklerin halen güçlü olduğunu ifade etti.

Küresel enflasyon görünümü, merkez bankalarının faiz ve para politikası kararları ile dünyanın farklı bölgelerinde devam eden jeopolitik risklerin altına yönelik güvenli liman talebini canlı tuttuğunu söyledi.

Bu nedenle altının yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Maviş, uzun vadeli portföylerde altının koruma amaçlı varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

ALMAK MI SATMAK MI?

Mevcut tablo yatırımcı açısından tek bir cevap vermeyi zorlaştırıyor. Elinde altın bulunan yatırımcılar için rekor seviyelere yakın bölgelerde kademeli kâr realizasyonu bir seçenek olarak öne çıkarken, yeni alım yapmak isteyenler için geri çekilmeler veya kritik dirençlerin güçlü şekilde aşılması takip edilebilir.

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Maviş’in işaret ettiği teknik görünümde gram altında 6 bin 540 TL ve altı destek bölgesi olarak öne çıkarken, 6 bin 675 TL seviyesi ise yukarı yönlü yeni hareket açısından kritik eşik konumunda bulunuyor.

Ons altında ise 4 bin 85-4 bin 100 dolar bandının üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş eğiliminin korunması beklenirken, 4 bin 120-4 bin 135 dolar bölgesinde kısa vadeli kâr satışları riski bulunuyor.

Altının orta ve uzun vadeli görünümünde ise küresel belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini destekleyen başlıca faktörler olmaya devam ediyor.