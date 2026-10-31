Altında sert çöküş! Yüzde 25’lik yükseliş için tarih verildi

HABER MERKEZİ Ons altın, ocak ayında gördüğü 5 bin 595 dolarlık rekor seviyeden yüzde 28’in üzerinde gerileyerek 4 bin dolar sınırının altına indi. The Gold & Silver Club (GSC) ise mevcut satış baskısının ardından altının yeniden güçlü bir yükseliş sürecine girebileceğini öngördü. Kuruluşun tahminine göre ons altında 2027’nin ilk çeyreğinde 4 bin 900-5 bin dolar bandı gündeme gelebilir. Bu senaryo, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 25’e varan yükseliş anlamına geliyor.

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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Rekor seviyelerin ardından gelen satışlarla ons altında hızlı bir geri çekilme yaşanırken, fiyatın hangi seviyede dengeleneceği ve yeni bir yükseliş dalgasının ne zaman başlayabileceği merak konusu oldu.

Ocak ayında 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ons altın, sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Zirveden itibaren kayıp yüzde 28’i aşarken fiyat 4 bin doların altına geriledi. Ons altın 3 bin 899 dolar civarında tutunmaya çalışırken piyasada kritik destek seviyeleri yeniden gündeme geldi.

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Ancak sert düşüşün ardından uluslararası piyasalardan gelen uzun vadeli tahminler altın yatırımcılarının dikkatini çekti.

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DEV KURULUŞTAN ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Küresel emtia piyasalarını takip eden The Gold & Silver Club, altındaki mevcut düşüşün ardından güçlü bir toparlanma ihtimaline işaret etti.

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GSC'nin kullandığı fiyatlama modellerine göre ons altının 2027 yılının ilk çeyreğinde yeniden 4 bin 900 ile 5 bin dolar aralığına ulaşması mümkün.

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Ons altının yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyelerinde bulunduğu düşünüldüğünde 5 bin dolarlık hedef, mevcut fiyatlara göre yüzde 25'e yaklaşan potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.

Bu nedenle piyasada artık yalnızca altının ne kadar daha düşebileceği değil, olası dönüşün hangi seviyeden başlayacağı da tartışılıyor.

YÜZDE 25'LİK HESAP NASIL YAPILDI?

GSC'nin tahmininde yatırımcının altına hangi seviyeden girdiği büyük önem taşıyor. Ons altının yaklaşık 4 bin doların altında bulunduğu seviyelerden 5 bin dolara yükselmesi halinde potansiyel getiri yüzde 25 civarında hesaplanıyor.

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Ancak fiyat yükseldikçe aynı hedef için elde edilebilecek olası getiri de azalıyor. Örneğin ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesinin ardından alım yapılması ve fiyatın daha sonra 5 bin dolara ulaşması durumunda olası yükseliş yaklaşık yüzde 13,6 seviyesinde kalıyor.

Bu tablo, altın piyasasında yalnızca hedef fiyatın değil, yatırımcının piyasaya hangi seviyeden dahil olduğunun da sonucu önemli ölçüde değiştirdiğini gösteriyor.

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GSC'DEN YATIRIMCILARA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen de altın piyasasında yaşanan sert fiyat hareketlerini değerlendirdi. Hansen'e göre yatırımcıların önemli bir bölümü hem fiyatın mümkün olan en düşük seviyeye gerilemesini hem de piyasadaki belirsizliğin tamamen ortadan kalkmasını bekliyor.

Ancak Hansen, bu iki şartın aynı anda oluşmasının oldukça zor olduğuna dikkat çekerek yatırım fırsatlarının çoğu zaman belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıktığını ifade etti.

Altındaki mevcut görünümde de yatırımcıların bir taraftan düşüşün devam etme ihtimalini, diğer taraftan uzun vadeli yükseliş beklentilerini fiyatlamaya çalıştığı belirtiliyor.

ALTIN ZİRVEDEN YÜZDE 28'DEN FAZLA GERİLEDİ

Altındaki son düşüşün büyüklüğü de piyasalarda dikkat çekiyor. Ons altın, 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvesinden yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Böylece zirveden itibaren kayıp yüzde 28'i aştı.

Bu ölçekte bir geri çekilme ilk bakışta yatırımcılar açısından önemli bir trend değişimine işaret etse de GSC, altın piyasasının geçmiş dönemlerde de benzer sert düzeltmeler yaşadığına dikkat çekiyor.

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Kuruluşun analizine göre sert düşüşlerin ardından fiyatlarda uzun vadeli toparlanmaların görüldüğü dönemler bulunuyor.

ALTIN DAHA ÖNCE DE SERT DÜŞMÜŞTÜ

GSC Commodity Intelligence tarafından paylaşılan geçmiş verilere göre altın, tarih boyunca farklı dönemlerde yüksek oranlı değer kayıpları yaşadı. Altın fiyatlarında 1973 yılında yaklaşık yüzde 29'luk bir gerileme görülürken, 1974-1976 dönemindeki kayıp yüzde 46'ya kadar ulaştı.

Benzer bir tablo 2008 küresel finans krizi döneminde de yaşandı. Altın fiyatları söz konusu süreçte yaklaşık yüzde 30 geriledi.

Ancak ilerleyen yıllarda yeniden yükselişe geçen altın, önceki seviyelerini aşarak yeni tarihi zirveler gördü.

GSC, bu örneklerden hareketle sert fiyat düzeltmelerinin tek başına altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmediğini savunuyor.

ALTIN DÜŞÜYOR AMA FONLARA PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR

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Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yatırımcı talebine ilişkin bazı veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına üçüncü çeyrekte toplam 31 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.

Bu rakamın dönemsel açıdan rekor seviyelerden biri olduğu belirtiliyor.

Küresel altın fonlarının son 13 haftanın 12'sini net alımla tamamlaması da fiyatlardaki sert düşüşe rağmen yatırımcıların altın pozisyonlarını tamamen terk etmediğine işaret ediyor.

Merkez bankalarının altın alımları da piyasadaki uzun vadeli talebin önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

Özellikle Çin'in ve bazı merkez bankalarının eylül ayında da altın alımlarını sürdürmesi, piyasadaki fiziki talebin devam ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

GÖZLER 3 BİN 886 DOLAR SEVİYESİNDE

Altındaki sert düşüşün ardından teknik açıdan izlenen seviyeler de önem kazandı. Ons altında 3 bin 886 dolar seviyesi kritik destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunup tutunamayacağı, kısa vadeli yön açısından yakından takip ediliyor.

Bu seviyenin korunması halinde altının yeniden 4 bin doların üzerine yönelmesi ve satış baskısının zayıflaması ihtimali gündeme gelebilir.

Buna karşılık aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda piyasada yeni destek seviyelerinin tartışılması beklenebilir.

ALTININ 5 BİN DOLARA ÇIKMASINI NELER DESTEKLEYEBİLİR?

GSC'nin 2027'nin ilk çeyreği için ortaya koyduğu 4 bin 900-5 bin dolar hedefinin gerçekleşmesinde küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olacak. Özellikle merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi, ETF'lere yönelik para girişlerinin devam etmesi ve küresel piyasalardaki parasal belirsizliklerin artması, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Jeopolitik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman talebinin güçlenmesi de altın açısından destekleyici unsurlar arasında bulunuyor. Ancak yükseliş senaryosunun önünde önemli riskler de var.

Doların güçlenmeye devam etmesi ve küresel faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle 5 bin dolarlık hedefin hangi hızla gerçekleşeceğinde merkez bankalarının para politikaları kritik rol oynayacak.

ALTINDA KRİTİK TARİH: 2027'NİN İLK ÇEYREĞİ

Altın yatırımcıları açısından önümüzdeki aylarda fiyat hareketlerinin yanı sıra ETF girişleri, merkez bankası alımları, doların seyri ve faiz politikaları takip edilecek.

The Gold & Silver Club'ın tahmini gerçekleşirse ons altın, mevcut seviyelerden güçlü bir toparlanma göstererek 2027 yılının ilk üç ayında 4 bin 900-5 bin dolar bandına ulaşabilir.

Böyle bir senaryo, yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyeleri baz alındığında yüzde 25'e yaklaşan bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Ancak tahminin bir fiyat garantisi olmadığı, altın piyasasının küresel ekonomik gelişmelere, faizlere, doların seyrine ve yatırımcı talebine bağlı olarak önemli dalgalanmalar gösterebileceği unutulmamalı.

Şimdi piyasaların gözü bir yandan 3 bin 886 dolarlık kritik destek seviyesinde, diğer yandan GSC'nin işaret ettiği 2027'nin ilk çeyreğinde olacak.