Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? İşte 2027 maaş tahmini

HABER MERKEZİ Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek ve en düşük emekli maaşı 2027 yılında kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenlemeden söz etmesinin ardından gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi.

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve gelir desteği seçenekleri de değerlendiriliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada olası zam oranlarını ve yeni dönemde gündeme gelebilecek düzenlemeleri değerlendirdi.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Mevcut maaşlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 552 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 31 bin 527 TL olduğunu hatırlattı.

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İlk üç aylık dönemde kümülatif enflasyonun yaklaşık yüzde 5,60 seviyesinde oluştuğunu belirten Bayram, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre emeklilere yapılabilecek artış oranlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

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Bayram'ın değerlendirmesine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında maaş artışı alması beklenebilir. Ancak bu oranların yalnızca enflasyon farkına dayalı hesaplamalar olduğunu belirten Bayram, hükümetin ilave bir iyileştirme yapmasının da gündemde olduğunu vurguladı.

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EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek yeni bir düzenlemeden söz etmesi, seyyanen zam ve refah payı beklentilerini yeniden artırdı.

Muhammet Bayram, gündeme gelebilecek düzenlemelerin yalnızca bütün emeklilere aynı oranda zam yapılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirtti. Özellikle 60-65 yaş üzerindeki, başka bir geliri bulunmayan ve yalnızca emekli aylığıyla yaşamını sürdürmek zorunda olan vatandaşlar için farklı bir artış modelinin uygulanabileceğine dikkat çekti.

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Bu kapsamda herhangi bir ek geliri bulunmayan, çalışamayacak durumda olan ve üzerine kayıtlı gayrimenkulü olmayan emeklilerin daha yüksek maaş artışından yararlanabileceği değerlendiriliyor.

Bayram, düzenlemenin refah payı şeklinde uygulanabileceği gibi belirli gelir gruplarına yönelik daha kapsamlı bir destek modeliyle de hayata geçirilebileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

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Yalnızca enflasyon oranına göre artış yapılması durumunda en düşük emekli maaşının ulaşabileceği seviyeye ilişkin de tahminler paylaşıldı. Bayram'ın hesaplamalarına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yapılması halinde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 26 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor. Memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 8'lik artışla en düşük maaşın 34 bin TL seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor.

Ancak ekonomist Bayram, hükümetin enflasyon artışına ek olarak refah payı uygulamasını da devreye alabileceğini düşünüyor. Bu nedenle ortaya çıkacak yeni maaşların yalnızca enflasyon farkıyla hesaplanan tutarların üzerinde belirlenebileceğine işaret ediyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİLERİN GELİRİNİ ARTIRABİLİR

Yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen vatandaşlık maaşı uygulaması da emeklilerin gelirleri açısından önem taşıyor. Muhammet Bayram, vatandaşlık maaşının özellikle haneye giren toplam geliri dikkate alan bir destek modeli olarak öne çıkabileceğini belirtti. Bu sistemle herhangi bir geliri bulunmayan veya gelir seviyesi belirlenen sınırın altında kalan hanelere destek sağlanması hedefleniyor.

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Bayram'ın değerlendirmesine göre vatandaşlık maaşı uygulaması, yalnızca emekli aylığıyla geçinen ve başka bir gelir kaynağı bulunmayan vatandaşların ekonomik koşullarında da iyileşme sağlayabilir.

Böylece en düşük emekli maaşının doğrudan asgari ücrete eşitlenmesi yönündeki beklentinin yerini, hane gelirini esas alan daha kapsamlı bir destek sistemi alabilir.

EMEKLİ MAAŞINDA DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Ekonomist Muhammet Bayram'ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de asgari ücret üzerinden yaptığı hesaplama oldu. Bayram'ın öngörüsüne göre herhangi bir ek geliri bulunmayan ve yalnızca emekli aylığıyla geçinmek zorunda olan vatandaşların toplam gelirinde önemli bir iyileştirme yapılabilir. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının yeni dönemde 30 bin TL ile 36 bin 500 TL arasında bir seviyeye ulaşması ihtimaller arasında bulunuyor.

Ancak söz konusu rakamların kesinleşmiş zam oranları veya açıklanmış maaş tutarları olmadığına dikkat çekiliyor. Nihai rakamlar, hükümetin hazırlayacağı düzenleme ve Meclis'te yapılacak yasal çalışmaların ardından netlik kazanacak.

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EMEKLİYE YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli maaşlarında yapılması beklenen ilave artış ve gelir desteği düzenlemesinin takvimi de merak ediliyor. 2027 yılı bütçesiyle birlikte emeklilere yönelik yeni adımların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Muhammet Bayram da düzenlemenin kapsamının 2027 bütçesiyle daha net ortaya çıkabileceğini belirterek, uygulanacak modelin hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle emekliler için gündeme gelen seyyanen zam, refah payı ve vatandaşlık maaşı seçenekleri henüz kesinleşmiş değil. Önümüzdeki dönemde hükümetin açıklayacağı kararlar ve Meclis'e sunulacak düzenlemeler, milyonlarca emeklinin 2027 yılında alacağı maaşı belirleyecek.