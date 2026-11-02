Altında sert düşüş sonrası sürpriz dönüş!

HABER MERKEZİ Altın piyasasında son dönemin en sert fiyat hareketlerinden biri yaşanıyor. Küresel piyasalardaki risk iştahının değişmesi, teknoloji hisselerinde görülen kayıplar ve jeopolitik gelişmelere ilişkin beklentiler değerli metalleri baskı altında bırakırken, cuma günü sert şekilde düşen altında yeni haftanın ilk işlemlerinde toparlanma görüldü.

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Ons altın, yüzde 0,8 civarında yükselişle 3 bin 900 dolar seviyesine yaklaşarak önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü geri aldı.

Ancak piyasadaki dalgalanmanın tamamen sona erdiğini söylemek için henüz erken. Yatırımcılar özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra küresel hisse senedi piyasalarındaki hareketleri yakından takip ediyor.

ALTIN CUMA GÜNÜ YÜZDE 3,7 GERİLEDİ

Altındaki toparlanma, oldukça sert geçen bir seansın ardından geldi. Ons altın cuma günü yaklaşık yüzde 3,7 değer kaybederek son bir yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Böylece değerli metal, ekim ayını 2008'den bu yana görülen en zayıf ekim performanslarından biriyle tamamladı.

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Yüksek seviyelerden gelen satışların hızlanması, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman olarak gördüğü altındaki pozisyonlarını azaltmasına neden oldu.

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Yeni haftada ise satışların bir miktar yavaşlamasıyla birlikte düşük seviyelerden alımlar devreye girdi.

3 BİN 900 DOLAR SINIRINA YENİDEN YAKLAŞTI

Cuma günkü sert kaybın ardından gelen tepki alımları, ons altının tekrar 3 bin 900 dolar seviyesine yaklaşmasını sağladı.

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Altındaki yüzde 0,8'lik toparlanma, piyasadaki satış baskısının kısa vadede hafiflediğine işaret ederken, analistler bu hareketin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda temkinli.

Özellikle büyük yatırımcıların ve merkez bankalarının düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği, önümüzdeki günlerde altının yönü açısından belirleyici olabilir.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

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Altın fiyatlarını etkileyen en önemli başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gelişmeler olmaya devam ediyor. Axios'un aktardığı bilgilere göre Donald Trump'ın, salı günü yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda karar vermeden önce diplomatik girişimlere daha fazla zaman tanımak istediği bildirildi.

Bu haberin ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Ancak altın açısından jeopolitik risk tamamen ortadan kalkmış değil.

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İran ile yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin Orta Doğu'daki çatışmaları daha geniş bir alana taşıma ihtimali, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesine neden olabilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

İRAN GERİLİMİ ALTIN İÇİN KRİTİK

Trump daha önce ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Tahran yönetimi ise yeni bir saldırı halinde daha geniş çaplı karşılık verileceği yönünde mesajlar vermişti.

Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerin de olası yeni saldırıların bölgede daha geniş ve yıkıcı bir çatışmayı tetikleyebileceğine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtiliyor.

Jeopolitik risklerin yükselmesi, tarihsel olarak güvenli liman varlıklarına talebi artırabilen gelişmeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Orta Doğu'dan gelecek yeni haberlerin altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabileceği değerlendiriliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ ÇÖKÜŞ ALTINI DA VURDU

Altındaki sert satışların arkasında yalnızca jeopolitik gelişmeler bulunmuyor. Küresel teknoloji hisselerinde yaşanan güçlü değer kayıpları da değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

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Özellikle yapay zeka sektöründeki hisselerde görülen gerileme, yatırımcıların farklı varlık sınıflarındaki zararlarını karşılamak için nakde yönelmesine neden oluyor.

Bu süreçte bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını azaltarak likidite yaratması, değerli metaldeki satış baskısını artırdı.

Ancak pazartesi günü itibarıyla bu satış dalgasının bir miktar hafiflediği görüldü. Asya borsalarındaki kayıpların Wall Street'teki düşüşlere kıyasla daha sınırlı kalması, piyasalardaki baskının kısmen azalmasına yardımcı oldu.

"DÜŞÜŞTE ALIMLAR GÖREBİLİRİZ"

Global X ETFs stratejisti Justin Lin, altında yaşanan geri çekilmenin uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekmeye başladığını söyledi. Lin'e göre mevcut fiyat seviyelerini cazip bulan yatırımcılar, altına yeniden yönelmeye başladı.

Merkez bankalarının da benzer şekilde pozisyonlarını temkinli biçimde artırabileceğine dikkat çeken Lin, Asya seansında düşük seviyelerden alımların görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

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Bununla birlikte Lin, altındaki mevcut fiyat hareketlerinin hâlâ yüksek risk barındırdığı konusunda uyarıda bulundu.

MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ ÖNEMLİ OLACAK

Altının önümüzdeki dönemde göstereceği performansta merkez bankalarının alımları da yakından izlenecek. Son yıllarda birçok merkez bankasının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması, değerli metalde uzun vadeli talebi destekleyen önemli faktörlerden biri olmuştu.

Fiyatlardaki sert geri çekilmenin ardından merkez bankalarının yeniden güçlü alımlara yönelmesi halinde ons altında toparlanmanın hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak küresel piyasalardaki satışların yeniden derinleşmesi ve yatırımcıların nakit ihtiyacının artması halinde altının tekrar baskı altında kalması da ihtimaller arasında.

GÜMÜŞ DE SERT DÜŞÜŞTEN DÖNDÜ

Altındaki toparlanmaya diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş, cuma günü yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetmesinin ardından yeni haftada yüzde 1,5 yükseldi.

Ons gümüş fiyatı 49,86 dolar seviyesine kadar çıktı. Platin ve paladyum fiyatlarında da önceki seansta yaşanan güçlü kayıpların ardından toparlanma görüldü.

Bu hareket, değerli metallerde cuma günü görülen satışların ardından yatırımcıların yeniden düşük seviyelerden pozisyon almaya başladığına işaret etti.

ALTINDA GÖZLER 3 BİN 900 DOLARDA

Altın yatırımcıları açısından kısa vadede en dikkat çeken seviyelerden biri 3 bin 900 dolar sınırı olacak. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olamayacağı, yaşanan yükselişin yalnızca tepki alımı mı yoksa daha güçlü bir toparlanmanın başlangıcı mı olduğunu gösterebilir.

Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji hisselerindeki seyir, doların yönü, küresel faiz beklentileri ve merkez bankalarının altın talebi önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak.

Cuma günü son bir yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen altın, yeni haftaya toparlanmayla başlamış olsa da piyasadaki yüksek oynaklığın devam etmesi bekleniyor.