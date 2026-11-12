Altında sert fren! Nedeni belli oldu

HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın haftanın en sert hareketlerinden birini yaşadı. ABD’de açıklanan güçlü enflasyon verileri ve Fed’in sıkı para politikasına devam edebileceği beklentisi, değerli metalde satış baskısını artırdı.

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Spot altın, 4 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar çekilirken ons fiyatı 3.978 dolar civarına geriledi. Böylece piyasaların yakından takip ettiği 4.000 dolar sınırı yeniden kritik hale geldi.

ALTINDA 4.000 DOLAR EŞİĞİ ALARM VERİYOR

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin merkezinde ABD’den gelen enflasyon verileri bulunuyor. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon, Fed’in faiz politikasında gevşemek yerine daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisini güçlendirdi.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

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Altın üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise doların güçlenmesi oldu. Dolar, başlıca para birimleri karşısında 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altın ve gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Bu durum da değerli metallere yönelik talebi sınırlayabiliyor.

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Bu nedenle doların önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir, ons altının yeniden 4.000 dolar üzerine çıkıp çıkamayacağı açısından yakından takip edilecek.

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FED’DE 50 BAZ PUAN İHTİMALİ MASADA

ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentilerden hızlı yükselmesi, Fed’in aralık ayındaki toplantısına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Piyasa fiyatlamalarında Fed’in 8-9 Aralık toplantısında faiz artırma ihtimali güç kazandı.

Vadeli işlem piyasalarında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 87,1 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 12,9 seviyesinde bulunuyor.

Bu tablo, piyasalarda faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından cazibesini azaltabiliyor.

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GÖZLER ABD ÜFE VERİSİNDE

Altın yatırımcılarının önündeki bir sonraki önemli veri ise ABD Üretici Fiyat Endeksi olacak. Cuma günü açıklanacak ÜFE verisi, enflasyonun üretici tarafında nasıl seyrettiğini göstermesi açısından kritik önemde.

Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed’e yönelik faiz artışı beklentilerinin daha da güçlenebileceği, bunun da altın üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

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OCBC analistleri de kısa vadede petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALTINA DESTEK VERİYOR

Altını baskılayan ekonomik gelişmelere karşın jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı ve ABD-İran ilişkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, bölgede ticari gemi taşımacılığına yönelik kısıtlamalar ve saldırı haberleri enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor.

Tahran yönetimi, Washington ile resmi müzakerelerin başladığı yönündeki iddiaları reddederken İran güvenlik şefi Mohsen Rezaei, zenginleştirilmiş nükleer malzemenin ülke dışına çıkarılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise son dönemde yeni büyük çaplı askeri saldırı ihtimalini düşük gösterirken Katar’ın arabuluculuk girişimleri sürüyor.

PETROL ALTINI İKİ YÖNLÜ ETKİLİYOR

Jeopolitik gerilimle birlikte petrol fiyatlarında görülen yükseliş, altın piyasasında karmaşık bir tablo oluşturuyor. Bir taraftan savaş ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltebiliyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi küresel enflasyon beklentilerini güçlendiriyor. Bu da Fed’in faiz artırma ihtimalini artırarak altın üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle enerji fiyatlarının seyri önümüzdeki dönemde altının yönü açısından kritik göstergelerden biri olacak.

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4.020 DOLAR DİRENCİ, 3.890 DOLAR DESTEĞİ

Teknik görünümde de önemli seviyeler öne çıkıyor. Ons altında ilk direnç 3.987,96 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyenin aşılması halinde 4.020 dolar ikinci önemli direnç noktası olarak izlenecek. Yükselişin devam etmesi durumunda 4.064,71 ve 4.115,78 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.910 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 3.890 dolar kritik destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Ons altının 3.987 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde 3.910-3.890 dolar aralığına doğru yeni bir geri çekilme riski artabilir.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altının alış fiyatı 6.384,51 TL, satış fiyatı ise 6.429,52 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altının yönünde ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTINDA GÖZLER ÜÇ KRİTİK GELİŞMEDE

Altın yatırımcılarının önümüzdeki günlerde üç ana başlığa odaklanması bekleniyor. Fed’in aralık ayındaki faiz kararı, ABD’den gelecek yeni enflasyon verileri ve Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik gelişmeler altının yönünde belirleyici olacak.

Ons altında 4.000 doların yeniden aşılması yükseliş beklentilerini güçlendirebilirken, 3.890 dolar desteğinin kaybedilmesi satış baskısının derinleşmesine neden olabilir.