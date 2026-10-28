Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAnkara'da bir cami güneş enerjisiyle elektrik faturasını sıfırladı
HaberlerUzmanpara

Ankara'da bir cami güneş enerjisiyle elektrik faturasını sıfırladı

28.10.2026 - 11:22 | Son Güncellenme:

#Ankara#Güneş Enerjisi#Çevre Dostu Cami

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami, otopark alanına kurulan güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacını karşılayarak faturasını sıfırlarken, enerji verimli aydınlatma, su tasarruflu armatürler ve doğal yapı malzemeleriyle çevre dostu bir yapı modeli sunuyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankarada bir cami güneş enerjisiyle elektrik faturasını sıfırladı

Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi Dernek Başkanı Muharrem Ek, ısınma, aydınlatma ve su maliyetlerinin camilerin en önemli giderleri arasında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ek, bu giderleri karşılamak için cemaatten sürekli bağış toplanmasının önüne geçmek amacıyla güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdiklerini, panelleri caminin çatısı yerine otopark alanına yerleştirdiklerini ifade etti.

Sistemin 220 panelden oluştuğunu ve 100 kilovatlık kurulu güce sahip olduğunu aktaran Ek, "Aylık yaklaşık 25-30 bin lira elektrik faturası geliyor. Kış döneminde klimayla ısıtıyoruz camiyi. Aylık gider o dönemde 35 bin liralara çıkıyor. Güneş enerjisi sistemini başlattıktan sonra aylık enerji gideri sıfıra düştü. Hiç elektrik parası ödemiyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Yaz döneminde üretimin artmasıyla ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Ek, yıllık 350-400 bin lira civarındaki elektrik masrafından kurtulduklarını kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ankarada bir cami güneş enerjisiyle elektrik faturasını sıfırladı

MİMARİ DOKU KORUNARAK ENERJİ ÜRETİLİYOR

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Muhammed Çakmak da caminin yenilenebilir enerji uygulamalarını geleneksel vakıf kültürünün sürdürülebilirliği açısından ele aldıklarına işaret etti.

Haberin Devamı

Çakmak, vakıf yapılarının devamlılığı için kendi kaynaklarını oluşturmasının önemli olduğunu söyledi.

Güneş panellerinin mimari dokuya zarar vermeden yerleştirilmesinin önemine dikkati çeken Çakmak, "Paneller dışarıdan bakıldığında fark edilmiyor. Bu giderler için hayırseverlerden ayrıca bağış toplamak zorunda kalmıyoruz." diye konuştu.

Çakmak, camide uygulanan enerji dönüşümüyle ilgili tecrübeleri Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi cami inşa ve restorasyon çalışmaları yürüten kurumlara iyi model olarak sunduklarını aktardı.

Haberin Devamı
Dana sucuktan domuz eti çıktı! Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDana sucuktan domuz eti çıktı! Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladıHaberi Görüntüle

YEŞİL BİNA UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILABİLİR

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hatice Gül Önder ise camideki çevreci uygulamaların güneş enerjisiyle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Tuvaletlerde sensörlü musluklar, ibadet alanlarında ise led aydınlatmalar kullanıldığını anlatan Önder, caminin inşaatında plastik malzeme kullanılmadığını, yapının ahşap ve Mardin taşıyla inşa edildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Önder, "Cami, içinde barındırdığı bu imkanlarıyla enerji verimli yeşil bir cami statüsünde bulunabilecek potansiyele sahip." dedi.

Ocak itibarıyla inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binaları için yeşil bina sertifikası zorunluluğu getirildiğini, benzer uygulamaların diğer camilerde ve büyük ölçekli kamu yapılarında da kullanılabileceğini belirten Önder, "Kendi enerjisini üreten bu camide olduğu gibi, kendi enerjisini üreten kamu yapılarında da bu sistemler tercih edilebilir ve yoğun şekilde kullanılabilir. Bu durumda Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camisi, yeşil bina olma potansiyeli ile diğer camilere de rol model olma örnekliği sergiliyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Perde arkasında şok iddia: Netanyahuya baskı kuracak
Perde arkasında şok iddia: 'Netanyahu'ya baskı kuracak'
Yazar Cem Akaş hayatını kaybetti Bir hafta önce oğlunu kaybetmişti
Yazar Cem Akaş hayatını kaybetti! Bir hafta önce oğlunu kaybetmişti
Fenerbahçe için Montella ve Abdullah Avcı iddiası Telefon görüşmesi gerçekleşti
Fenerbahçe için Montella ve Abdullah Avcı iddiası! Telefon görüşmesi gerçekleşti
Türk bayrağı ve Atatürk’e hakaret Öğretmen tutuklandı
Türk bayrağı ve Atatürk’e hakaret! Öğretmen tutuklandı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRomantizm değil Balkanlar zamanı…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüMeslekler çok ama çok değişecek
Eren Aka
Eren AkaŞehirlerin serveti çöpe gitmesin!
Dilara Koçak
Dilara KoçakGece geç saatte yemek yiyorsanız
Asu Maro
Asu MaroGidebilme cesareti
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)EVET, NEREDE KALMIŞTIK?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımTürkiye’nin teknoloji sınavı
Atilay Kandemir
Atilay KandemirGolf tutkunları buluştu
İlgili Haberler
Mersinde uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 8 kişiden 7si tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı
Aydında acı olay Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: Ercan Az hayatını kaybetti
Aydın'da acı olay! Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: Ercan Az hayatını kaybetti
Hedefi karıştırdılar Özel harekattan kaçmaya çalıştı: Nefes kesen anlar kamerada
Hedefi karıştırdılar! Özel harekattan kaçmaya çalıştı: Nefes kesen anlar kamerada
Çorum’da korkunç kaza Cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da korkunç kaza! Cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı