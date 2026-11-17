Bursa’da uygulama sırasında durdurulan, alçak süspansiyon ve uygunsuz egzoz donanımına sahip 2 otomobilin sürücüsüne toplam 20 bin lira ceza kesildi. İşlem sırasında fotoğraf çektiren sürücülerden biri, “Bir fotoğraf 10 bin TL’ye geldi. İndirimle 7 bin 500 TL’ye düşer” dedi.

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Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde dün akşam saatlerinde trafik denetimi yapıldı. Polis ekipleri uygulama sırasında durdurdukları iki otomobilin alçak süspansiyon ve uygunsuz egzoz donanımına sahip olduğunu belirledi.

Mevzuata aykırı teknik değişiklikler nedeniyle araç sürücülerine 10’ar bin lira ceza kesildi. İşlem sırasında gülerek fotoğraf çektiren sürücülerden biri, modifiyenin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, “Bir fotoğraf 10 bin TL’ye geldi. İndirimle 7 bin 500 TL’ye düşer. Güzel, böyle devam” dedi.