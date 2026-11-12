Araç sahipleri dikkat: Benzin fiyatlarında indirim!

HABER MERKEZİ Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve Körfez bölgesindeki petrol sevkiyatlarının yeniden hız kazanması, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesiyle birlikte yurt içinde de akaryakıt indirimi gündeme geldi. Beklenen gelişme gerçekleşti ve benzinin litre fiyatında 3 lira 54 kuruşluk indirime gidildi.

12 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olan indirim, gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece araç sahipleri yeni güne daha düşük benzin fiyatlarıyla başladı.

Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmeyle benzinin litre fiyatı 3 lira 54 kuruş ucuzladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından yapılan indirim, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başladı. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre ücreti büyük şehirlerde yeniden 70 lira seviyelerine yaklaştı.

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Motorin ve LPG fiyatlarında ise bu düzenleme kapsamında bir değişiklik açıklanmadı.

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İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından gözler şehirlerdeki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

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12 Kasım itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 71 lira 6 kuruşa geriledi. Ankara'da 72 lira 6 kuruş, İzmir'de ise 72 lira 26 kuruş olarak uygulanmaya başladı.

Doğu illerinde benzinin litre fiyatı 73 lira 66 kuruş seviyesine indi.

İşte indirim sonrası benzin fiyatları:

İstanbul: 71,06 TL

Ankara: 72,06 TL

İzmir: 72,26 TL

Doğu illeri: 73,66 TL

Akaryakıt fiyatlarının dağıtım şirketlerine, bayilere ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebildiği unutulmamalı.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

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Benzine gelen indirimin arkasında uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler bulunuyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesini sağladı.

Körfez bölgesindeki petrol sevkiyatlarının savaş öncesindeki seviyelerine yaklaşması da piyasadaki arz beklentilerini olumlu etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 92 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.