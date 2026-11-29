Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışına ilişkin bazı reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin” ifadelerinin kullanıldığı reklamların, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içerisinde gerçekleşeceği yönünde yanıltıcı algı oluşturduğu belirtildi.

SATIŞ KOŞULLARI AÇIKÇA BELİRTİLMEDİ

Reklamlarda belirtilen sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığına, uygulama koşullarına ve istisnalara açıkça yer verilmediği tespit edildi. Reklam Kurulu, yapılan incelemenin ardından söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.

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Bakanlık, tüketicilerin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkının korunması ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.