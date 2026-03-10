Aramco'nun karı beklentinin altında kaldı

Yıllık bazda yüzde 4,8 gerileyen gelir 1,56 trilyon riyal olarak kaydedildi. Faaliyet karı 706,8 milyar riyal ile 738 milyar riyallik konsensüs tahmininin gerisinde kalırken, düzeltilmiş net kar 392,45 milyar riyal ile 380,9 milyar riyallik beklentiyi aştı.

Haberin Devamı

Şirket ayrıca 18 ay sürecek 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Aramco öte yandan faaliyet verimliliğini artırmak için yapay zeka kullandığını da duyurdu.