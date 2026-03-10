Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAramco'nun karı beklentinin altında kaldı
HaberlerUzmanparaAramco'nun karı beklentinin altında kaldı

Aramco'nun karı beklentinin altında kaldı

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Saudi Aramco, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hisse başına karı 1,44 riyal olarak gerçekleşirken, piyasanın 1,54 riyal olan beklentisinin altında kaldı.

10.03.2026 - 09:17 | | Foreks Haber
Aramco'nun karı beklentinin altında kaldı

Yıllık bazda yüzde 4,8 gerileyen gelir 1,56 trilyon riyal olarak kaydedildi. Faaliyet karı 706,8 milyar riyal ile 738 milyar riyallik konsensüs tahmininin gerisinde kalırken, düzeltilmiş net kar 392,45 milyar riyal ile 380,9 milyar riyallik beklentiyi aştı.

Haberin Devamı

Şirket ayrıca 18 ay sürecek 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Aramco öte yandan faaliyet verimliliğini artırmak için yapay zeka kullandığını da duyurdu.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen itirafı! 'Aklımızdan geçmezdi'

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen itirafı! 'Aklımızdan geçmezdi'

Netanyahu'dan İran açıklaması! 'Tahran yönetiminin kemiklerini kırdık'

Netanyahu'dan İran açıklaması! 'Tahran yönetiminin kemiklerini kırdık'