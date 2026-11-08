Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
HaberlerUzmanpara

ASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

08.11.2026 - 11:56 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#GES#Güneş Enerjisi

ASELSAN, üretim faaliyetlerinde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla kurduğu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) devreye aldığını bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

Şirket, büyüyen üretim altyapısını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklemek, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla iki yeni GES hayata geçirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Santrallerin üreteceği temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 121 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi öngörülüyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın bir yılda atmosferden temizlediği karbondioksit miktarına karşılık geliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında kendi mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği teknolojilerden de yararlanan ASELSAN, güneş panellerinde üretilen elektriği şebekeye uygun hale getiren, tasarımı ve yazılımı kendisine ait yerli ve milli PULSAR inverterleri ilk kez GES projelerinde kullanıyor.

Haberin Devamı

"DEVAM EDEN 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIMIZ VAR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin son üç yılda savunma sanayii alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu belirterek, üretim kapasitesini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Akyol, ASELSAN'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her yıl ortalama yüzde 25'in üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Aynı anda yoğun bir yatırım seferberliği içerisindeyiz. Hava savunma sistemlerinden radarlara, kritik füze sistemlerinden mühimmatlara kadar birçok alanda yeni yetenekleri ASELSAN'a kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Devam eden 3 milyar dolarlık yatırımımız var."

Haberin Devamı

"ŞİRKETİMİZİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYEN BİR ADIMI ATTIK"

GES'lerin devreye alınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Akyol, yatırımların şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ve büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizin tüm enerji ihtiyaçlarını, tamamını kendisi karşılayacak güneş enerjisini santrallerimizi de bugün itibarıyla devreye aldık. ASELSAN'ın bugünkü ve devam eden yatırımlarını da gözeterek inşa ettiğimiz bu sistemlerle bir taraftan sürdürülebilir ekonomiye destek olacağız bir taraftan bütün enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bu sistemlerle 4 milyon ağacın dikilmesi ile elde edilecek karbon salımı verimliliğini de elde etmiş olduk. Aslında şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, enerji maliyetlerini aşağıya çekerken bir taraftan da şirketimizin büyümesini destekleyen bir adımı attık."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Akyol, üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısındaki büyümeyi sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla desteklediklerini vurgulayarak, "Üretim kapasitemizi ve teknoloji altyapımızı geliştirirken enerji verimliliğini de önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Devreye aldığımız GES'lerimizle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak, aynı zamanda enerji maliyetlerimizi ve karbon ayak izimizi azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, COP31'de yeşil yatırımların hızlandırılmasına odaklanacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, COP31'de yeşil yatırımların hızlandırılmasına odaklanacakHaberi Görüntüle

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ BİRİNCİLİĞİ KORUMA HEDEFİ

Şirketin Sürdürülebilirlik Endeksinde zirvede yer aldığını belirten Akyol, bu konumlarını korumak için yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynak verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Akyol, sürdürülebilirliği yalnızca enerji üretimiyle sınırlı tutmadıklarını, kaynakların verimli kullanımında maliyet, verimlilik ve çevresel etkileri birlikte değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Kaynakların verimli kullanımını, maliyet, verimlilik ve çevresel etki boyutlarını birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk kuruluş olmamız da bu yaklaşımımızın önemli sonuçlarından biri. Üretimde büyürken yerli teknolojiyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde sağlanan desteklere de değinen Akyol, "Ben özellikle bu tesisin yapımında bize destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, yerel idarelere, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülkemize, milletimize, ASELSAN'ımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyalardan 10 ayda 5,7 milyar lira gelir elde edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGümrüklerdeki tasfiyelik eşyalardan 10 ayda 5,7 milyar lira gelir elde edildiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce öğrenci mühendisliği bırakıp tıbba geçiyor Sağlığa göç
Yüzlerce öğrenci mühendisliği bırakıp tıbba geçiyor! Sağlığa göç
Galatasaray-Amed maçının pozisyonlarını eski hakemler yorumladı Gol pozisyonunda kart tartışması
Galatasaray-Amed maçının pozisyonlarını eski hakemler yorumladı! Gol pozisyonunda kart tartışması
Kamuflaj nasıl doğdu Bulan ressam 1 yılda komutan oldu Dev gemiler bile boyandı, askere sıra gelmedi
Kamuflaj nasıl doğdu? Bulan ressam 1 yılda komutan oldu! Dev gemiler bile boyandı, askere sıra gelmedi
Turistik Doğu Ekspresi 7 yılda 90 bin yolcu taşıdı | Yeni sezon başlıyor
Turistik Doğu Ekspresi 7 yılda 90 bin yolcu taşıdı | Yeni sezon başlıyor
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir3,5 dolarlık adam…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYeni nesil sorular merkezi sınav, MEB?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsaya nefes aldıran dönüş
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBir festival nasıl uluslararası olur?
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa gözüyle ABD ara seçimleri
Mehmet Tez
Mehmet Tezİnsan ruhuna ışık tutan şarkılar
Dilara Koçak
Dilara KoçakErken yol alan kazanıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSıradan olan gerçekten olağanüstü mü?
Belma Akçura
Belma AkçuraKozinoğlu gerçeği ve gazetecilik
Zeynep İşman
Zeynep İşmanGörülmeyen annenin yolculuğu
Osman Gençer
Osman GençerYeşil yakalılar yakında aramızda
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanAnne babamıza kim bakacak?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızDünya bir “oh” çekti
İlgili Haberler
YÖK açıkladı: Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atandı
YÖK açıkladı: Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı
Sibirya soğukları Türkiye’ye giriş yaptı Kar, fırtına ve sağanak için tarih verildi: 18 kentte alarm
Sibirya soğukları Türkiye’ye giriş yaptı! Kar, fırtına ve sağanak için tarih verildi: 18 kentte alarm
Mecliste yeni haftada yoğun gündem Kızılay ve dijital konaklama düzenlemeleri masada
Mecliste yeni haftada yoğun gündem! Kızılay ve dijital konaklama düzenlemeleri masada
Son dakika... Çatalcada eğitim uçağı pistten çıktı
Son dakika... Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı