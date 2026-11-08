ASELSAN, iki yeni GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

Şirket, büyüyen üretim altyapısını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklemek, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla iki yeni GES hayata geçirdi.

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Santrallerin üreteceği temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 121 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi öngörülüyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın bir yılda atmosferden temizlediği karbondioksit miktarına karşılık geliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında kendi mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği teknolojilerden de yararlanan ASELSAN, güneş panellerinde üretilen elektriği şebekeye uygun hale getiren, tasarımı ve yazılımı kendisine ait yerli ve milli PULSAR inverterleri ilk kez GES projelerinde kullanıyor.

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"DEVAM EDEN 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIMIZ VAR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin son üç yılda savunma sanayii alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu belirterek, üretim kapasitesini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

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Akyol, ASELSAN'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her yıl ortalama yüzde 25'in üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Aynı anda yoğun bir yatırım seferberliği içerisindeyiz. Hava savunma sistemlerinden radarlara, kritik füze sistemlerinden mühimmatlara kadar birçok alanda yeni yetenekleri ASELSAN'a kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Devam eden 3 milyar dolarlık yatırımımız var."

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"ŞİRKETİMİZİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYEN BİR ADIMI ATTIK"

GES'lerin devreye alınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Akyol, yatırımların şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ve büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizin tüm enerji ihtiyaçlarını, tamamını kendisi karşılayacak güneş enerjisini santrallerimizi de bugün itibarıyla devreye aldık. ASELSAN'ın bugünkü ve devam eden yatırımlarını da gözeterek inşa ettiğimiz bu sistemlerle bir taraftan sürdürülebilir ekonomiye destek olacağız bir taraftan bütün enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bu sistemlerle 4 milyon ağacın dikilmesi ile elde edilecek karbon salımı verimliliğini de elde etmiş olduk. Aslında şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, enerji maliyetlerini aşağıya çekerken bir taraftan da şirketimizin büyümesini destekleyen bir adımı attık."

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Akyol, üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısındaki büyümeyi sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla desteklediklerini vurgulayarak, "Üretim kapasitemizi ve teknoloji altyapımızı geliştirirken enerji verimliliğini de önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Devreye aldığımız GES'lerimizle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak, aynı zamanda enerji maliyetlerimizi ve karbon ayak izimizi azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ BİRİNCİLİĞİ KORUMA HEDEFİ

Şirketin Sürdürülebilirlik Endeksinde zirvede yer aldığını belirten Akyol, bu konumlarını korumak için yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynak verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Akyol, sürdürülebilirliği yalnızca enerji üretimiyle sınırlı tutmadıklarını, kaynakların verimli kullanımında maliyet, verimlilik ve çevresel etkileri birlikte değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Kaynakların verimli kullanımını, maliyet, verimlilik ve çevresel etki boyutlarını birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk kuruluş olmamız da bu yaklaşımımızın önemli sonuçlarından biri. Üretimde büyürken yerli teknolojiyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde sağlanan desteklere de değinen Akyol, "Ben özellikle bu tesisin yapımında bize destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, yerel idarelere, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülkemize, milletimize, ASELSAN'ımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.