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Dünyada ilk! ASELSAN'ın EJDERHA Sistemi 51'ini aynı anda etkisiz hale getirdi

15.11.2026 - 14:57 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#EJDERHA#İHA Savunma Sistemi

ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dronun aynı anda havalandırıldığı denemede, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, tüm hedefleri saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 51. kuruluş yıl dönümünde, ASELSAN'ın Gölbek Atış ve Test Merkezinde rekor denemesi gerçekleştirildi.

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Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık bin metre mesafeden etkisiz hale getirdi. Böylece, geleneksel İHA'lara karşı tedbir sistemlerinin etki edemediği kablolu dronlara karşı, EJDERHA'nın da koruma sağlayabildiği gösterildi. İkinci aşamada ise günümüzde önemli bir risk teşkil eden sürü dron tehdidi, EJDERHA tarafından bertaraf edildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda, havalanan tüm dronları saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.

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Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen EJDERHA ile ASELSAN, önleyici elektronik harp sistemleri alanında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

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Dünyada ilk ASELSANın EJDERHA Sistemi 51ini aynı anda etkisiz hale getirdi

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"EJDERHA 51 DRONU TEK TUŞLA DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI"

Açıklamada, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un görüşlerine de yer verildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde, çalışanlarla bir araya geldiklerini bildiren Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASELSAN'ın EJDERHA sistemi, 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan, tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu. EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla, çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları, en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi. Bu başarı, bugüne kadar ASELSAN'ın 50 yılda biriktirdiği tecrübeyle, genç mühendis kadrosuyla, devletimizin bize çizdiği rota ve milletimizin bize her zaman sağladığı desteklerle oluşmuştur. EJDERHA, bu gayretlerin sonucu olarak artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye gelmiş bir teknolojidir. Bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yarınlarına güvenle bakması için yüksek teknolojili yatırımları azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Dünyada ilk ASELSANın EJDERHA Sistemi 51ini aynı anda etkisiz hale getirdi

YENİ NESİL TEHDİTLERE KARŞI YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

ASELSAN, değişen tehditlere karşı yeni nesil teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Yapay zeka destekli çoklu sensörlerle tespit ve teşhis, veri füzyonu ve çoklu efektörlerle akıllı angajman senaryolarının uygulanması ile yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanımı, yeni nesil savunma sistemlerinin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Önleyici elektronik harp sistemleriyle, tehditlerin tespitinden etkisiz hale getirilmesine uzanan katmanlı bir koruma yaklaşımı sunan ASELSAN, bu yaklaşımın unsurlarından EJDERHA ile İHA'ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren, hassas yönlendirme kabiliyetine sahip EJDERHA, elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor.

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Öte yandan, EJDERHA HPEM Sistemi ise bugüne kadar mini/mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu/kablosuz FPV dron ve içten yanmalı İHA motoru gibi farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında pek çok kez başarıyla sergiledi.

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