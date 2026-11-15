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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak! Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledik

15.11.2026 - 14:37 | Son Güncellenme:

#İHA#SİHA#Karayolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda İHA’ların iniş, kalkış ve konuşlanması için karayollarında 9 bin 562 kesimin uygun standartları sağladığını, bunlardan ilk etapta 7, ardından 45 olmak üzere 52’sinin potansiyel kullanım alanı olarak belirlendiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Manisa-Balıkesir Karayolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı.” ifadelerini kullandı.

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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledik

9 BİN 562 YOL KESİMİ ARASINDAN 52 POTANSİYEL NOKTA BELİRLENDİ

Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Uraloğlu, “Bu kapsamda karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik.” açıklamasında bulundu.

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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledik

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İLK UYGULAMA ALANI MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU OLDU

İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

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Uraloğlu, “Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık.” dedi.

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Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını belirten Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını ifade etti.

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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledik

“ULAŞIM ALTYAPIMIZIN ACİL DURUMLARDA ÜSTLENEBİLECEĞİ ROLÜ ORTAYA KOYDUK”

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin karayoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Millî insansız hava araçlarımızın karayolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut karayolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, uygulamanın Millî Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

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