Asgari ücrette üç farklı hesap! İşte masadaki en güçlü rakam

HABER MERKEZİ Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için geri sayım sürerken, çalışanların ve işverenlerin dikkati zam oranına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı başında çalışmalarına başlaması beklenirken, enflasyon beklentileri üzerinden farklı ücret senaryoları değerlendiriliyor.

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Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı yayında 2027 yılına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yüzde 25, yüzde 27 ve yüzde 30 artış seçeneklerini ele alan Bayram, kendi beklentisinin yüzde 30 zam yönünde olduğunu ifade etti. Ücret artışına ek olarak kira, gıda, yakacak ve çocuk desteği gibi uygulamaların da çalışanların gelirine katkı sağlayabileceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

2027’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyon çalışmalarının aralık ayının başında başlaması bekleniyor. Görüşmelere yaklaşık bir buçuk ay kala, ücretin hangi ölçütlere göre artırılacağı tartışılıyor.

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Bayram, zam senaryolarını değerlendirirken enflasyon verilerinin ve beklentilerinin önemine dikkat çekti. Önceki ücret belirleme sürecinde hedeflenen ve beklenen enflasyonun birlikte ele alındığını hatırlatarak, yeni dönem için de farklı oranların gündeme gelebileceğini söyledi.

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Ancak Bayram’ın paylaştığı rakamlar, henüz komisyon tarafından belirlenmiş bir ücreti değil, olası artış oranlarına ilişkin hesaplamaları ve kendi beklentisini yansıtıyor.

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MEVCUT ÜCRET 28 BİN 75 LİRA

Bayram, değerlendirmesinde 2026 yılı için uygulanan asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu belirtti. İşverene sağlanan desteğin ise 1.270 lira seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Yeni ücretin bu tutar üzerinden şekilleneceğini anlatan Bayram, yalnızca ocak ayında yapılacak artışa odaklanılmaması gerektiğini de söyledi. Yılın ilerleyen dönemindeki koşullara bağlı olarak ikinci bir düzenleme ihtimalini değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.

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YÜZDE 25 VE YÜZDE 27 ZAM OLURSA NE OLUR?

Bayram, kamuoyunda merak edilen düşük oranlı zam senaryolarına da değindi. Yüzde 25 artış halinde asgari ücretin yaklaşık 35 bin 100 lira, yüzde 27 artışta ise yaklaşık 35 bin 655 lira seviyesine ulaşacağını aktardı.

Bu oranları kendi tahmini olarak görmediğini vurgulayan Bayram, farklı ihtimallerin çalışanlar açısından merak konusu olması nedeniyle hesaplamaları paylaştığını söyledi.

Böylece yüzde 25 ve yüzde 27 artış seçeneklerinde ücretin 35 bin lira seviyesinin üzerine çıkacağı görülürken, Bayram’ın öne çıkardığı senaryo daha yüksek bir artış oldu.

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“YÜZDE 30’LUK ARTIŞI DAHA KUVVETLİ GÖRÜYORUM”

Bayram, en güçlü ihtimal olarak gerçekleşen enflasyona yakın bir artış yapılmasını değerlendirdi. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29 civarında olduğunu ifade eden Bayram, ücret artışının yüzde 30 seviyesinde olabileceğini söyledi. Bu durumda asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşacağını belirtti.

Bayram, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekleşen enflasyon beklentimiz yüzde 29 ama ben burada yüzde 30’luk bir artışı daha kuvvetli görüyorum.”

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM İHTİMALİ

Bayram’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık, 2027’nin ortasında ikinci bir ücret düzenlemesi yapılması ihtimali oldu. Ocak ayında belirlenecek ücretin ardından, temmuz başında yeniden artış yapılabileceği seçeneğini masada tuttuğunu söyleyen Bayram, ara zam beklentisini koruduğunu ifade etti.

Bu değerlendirme, kesinleşmiş bir ara zam kararına dayanmıyor. Bayram, yıl ortasında yeni bir düzenleme yapılmasını olası senaryolar arasında ele alıyor.

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İŞVEREN DESTEĞİNDE 2 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Ücret artışının işveren üzerindeki maliyetine de değinen Bayram, mevcut 1.270 liralık desteğin yeni yılda yükselmesini beklediğini söyledi. 2027’de bu desteğin en az 2 bin lira civarında olabileceğini belirten Bayram, çalışanların gelirini artıracak uygulamalar değerlendirilirken işveren maliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Bayram’a göre, ücret ve destek mekanizmalarının birlikte ele alınması, yeni dönemde önemli başlıklardan biri olacak.

KİRA, GIDA VE YAKACAK DESTEĞİ ÖNERİSİ

Bayram, asgari ücretlinin alım gücünü desteklemek için maaş artışının yanında farklı yardım modellerinin de değerlendirilebileceğini söyledi. Kira yardımının bu seçeneklerden biri olabileceğini belirten Bayram, gıda ve yakacak yardımlarına yönelik uygulamaların da gündeme alınabileceğini ifade etti. Geçmişte çalışanlara yapılan bazı yardımların vergi ve prim yönünden desteklendiği uygulamaları hatırlattı.

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Bayram, benzer modellerin çalışanlara ek katkı sunarken işveren üzerinde oluşacak ilave maliyeti sınırlayacak şekilde ele alınabileceğini belirtti.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE EK DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR

Çalışan ailelere yönelik desteklere de değinen Bayram, çocuk sayısına göre işveren tarafından sağlanabilecek yardımların devlet tarafından teşvik edilmesinin olumlu katkı sunabileceğini söyledi.

Türkiye’de doğurganlık oranındaki azalmaya dikkat çeken Bayram, ailelere yönelik mevcut yardımlara ek olarak işveren üzerinden geliştirilebilecek desteklerin de değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bu tür katkıların, asgari ücretli çalışanların toplam gelirini destekleyeceğini belirtti.

AÇLIK SINIRI DA PAZARLIKTA ETKİLİ OLABİLİR

Bayram, açıklamasında TÜRK-İŞ’in son araştırmasında açlık sınırının yaklaşık 37 bin 800 lira olarak hesaplandığını aktardı. Henüz açıklanmamış enflasyon verilerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, görüşmeler sırasında bu seviyelere yakın rakamların gündeme gelebileceğini söyledi. Geçmiş dönemlerde açlık sınırının ücret pazarlıklarında önemli bir başlık olduğunu hatırlattı.

Bayram, değerlendirmesini çalışanların ve işverenlerin beklentilerini karşılayacak bir sonuç temennisiyle tamamladı: “İnşallah hayırlı, güzel, herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret dönemini geçiririz.”