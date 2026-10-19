Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

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Asya piyasalarında ise Çin'de beklentileri aşan büyümenin risk iştahını artırmasına karşın, bölgedeki teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen karışık seyir endekslere de yansıdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 65.026 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 yükselişle 5.768,01 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 kazançla 3.735 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 74.135 puan seviyesinde seyrederken, Hong Kong'da piyasalar tatil nedeniyle bugün işlem görmüyor.

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Bugün Çin'de açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin endişeleri bir miktar azalttı. Buna göre, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri aştı. Bu gelişmeyle ülkenin ekonomi yönetimi üzerindeki yıllık büyüme hedefini karşılamak için daha agresif teşvik önlemleri uygulama baskısı hafifledi.

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Ülkede​​​​​​​ perakende satışlar ise eylül ayında yüzde 1,1 ile tahminlerin üzerinde artış kaydederken, aynı dönemde sanayi üretimi de yüzde 5,5 yükseldi ve önceki aya göre sanayide çarkların hızlandığına işaret etti.

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Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ülke para birimi yenin zayıflamasıyla yükselen faizlerden hükümetin sorumlu olmadığını söylemesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi geriledi.