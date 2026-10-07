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Asya borsaları negatif seyrediyor

07.10.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#Petrol Fiyatları#Tahvil Faizleri

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelere ulaşmasının etkisiyle negatif seyrediyor.

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Asya borsaları negatif seyrediyor

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve İran kaynaklı petrol arzındaki zayıflığın sürmesiyle Brent petrolün aralık vadeli varil başına fiyatı 100 doların üzerinde seyrediyor.

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Diğer taraftan tahvil piyasalarında oluşan satış baskısının bir nebze hafiflemesine karşın tahvil faizlerinin hala yüksek seviyelerde tutunması küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Asya piyasalarında da açıklanan makroekonomik verilerden​​​​​​​ alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Bölge piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede öncü endeks ağustosta 117'den 118'e yükseldi.

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Ayrıca Japonya'da çalışanların kazançları ağustosta yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ücret artışlarının Japonya'daki enflasyonun kalıcılığı konusunda fikir verdiğini belirterek Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde politika adımlarında etkili olabileceğini kaydetti.

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Öte yandan Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltti. Banka, politika faizini Şubat 2023'ten bu yana ilk kez artırdı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 6.803 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 değer kaybıyla 70.150 puandan kapandı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 24.148 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 72.950 puan seviyesinde bulunuyor.

Çin piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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