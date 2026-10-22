Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Asya tarafında ise yarı iletken sektöründeki gelişmeleri fiyatlamaya daha duyarlı olan Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırırken bölge endekslerinde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,52 azalışla 5.533 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,40 düşüşle 63.070 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,46 azalışla 3.660 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,09 kayıpla 22.919 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 kayıpla 73.206 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı

ABD'de SpaceX ve Meta'nın güçlü kazanç açıklaması yeni günde Asya borsalarını yukarı çekmeye yetmedi. Yarı iletken sektöründeki gelişmeleri fiyatlamaya daha duyarlı olan Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi enerji maliyetleri ve enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomileri açısından olumsuz bir unsur olarak kalmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Ayrıca enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması ihtimali, büyüme odaklı teknoloji hisselerinin değerlemelerini baskılıyor.