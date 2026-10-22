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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

22.10.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

#DAX 40 Endeksi#FTSE MIB Endeksi#CAC 40 Endeksi

Avrupa borsaları, Fransa'da devam eden protestolar ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde enerji arzına ilişkin endişelerin etkisiyle negatif seyrediyor.

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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 638,6 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 10.680 puanda işlem görüyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 25.381 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,62 düşüşle 48.847 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 kayıpla 7.826 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,51 azalışla 19.033 puanda bulunuyor.

Fransa'da artan olaylar neticesinde hafta başından beri negatif seyreden Avrupa borsaları, dün bilançolardan alınan olumlu sinyallerle nefes almıştı.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden SAP'ın üçüncü çeyrek bilançosu beklentileri aştı.

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Şirketin çeyreklik geliri 10 milyar avroyu geçti. Şirket, 2026 gelirlerinin 36,3 milyar ila 36,8 milyar avro aralığında olacağını öngördü.

Diğer taraftan, Fransa'daki olaylar sonucunda ülke tahvillerinde risk primi yükselmeye devam ediyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 160 baz puana yaklaştı.

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Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimlerin her an yeniden artabileceği korkuları da piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam ederken Körfez'deki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.

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Petrol fiyatlarındaki artışla beraber enerji piyasalarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenmeler yaklaşan kış ayı öncesinde Avrupa'da enerji arzına ilişkin endişelerin artmasına neden oluyor.

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