Ev sahibi dava açtı: Kirayı geç ödemenin bedeli ağır oldu!

HABER MERKEZİ/ Avukat Gizem Gonce, 26 Haziran 2026’da açılan davanın 23 Eylül 2026’da sonuçlandığını belirterek, kiracının sonradan yaptığı ödemelerin süresinde olmaması nedeniyle tahliyeyi önlemediğini söyledi.

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Kira borcunu zamanında ödemeyen bir kiracı hakkında başlatılan icra takibi, tahliye kararıyla sonuçlandı. Büyükçekmece 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, ödeme emrine itiraz etmeyen ve 30 günlük yasal ödeme süresi içinde borcunu kapatmayan kiracının taşınmazdan tahliyesine hükmedildi.

Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan davacı vekili Avukat Gizem Gonce, gerekçeli kararı yeni yazılan dosyanın ayrıntılarını anlattı. Gonce, davanın açılması ile kararın verilmesi arasında yaklaşık üç ay bulunduğuna dikkat çekti.

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26 HAZİRAN’DA DAVA AÇILDI, 23 EYLÜL’DE KARAR ÇIKTI

Gonce’nin aktardığına göre, Esenyurt’taki taşınmaz için taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi düzenlendi. Kiracının kira bedellerini süresinde ödememesi üzerine, alacağın tahsili ve taşınmazın tahliyesi talebiyle Büyükçekmece İcra Dairesi’nde takip başlatıldı.

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İcra takibinin ardından gerekli sürelerin dolması üzerine konu mahkemeye taşındı. Davanın 26 Haziran 2026’da açıldığını belirten Gonce, Büyükçekmece 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23 Eylül 2026’da tahliye kararı verdiğini söyledi.

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Gonce, sürece ilişkin, “Dava tarihi 26 Haziran 2026, karar tarihi de 23 Eylül 2026. Yani üç ayda karar çıktı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÖDEME EMRİ GÖNDERİLDİ, İTİRAZ GELMEDİ

Dosyada, 1 Şubat 2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanılarak icra takibi başlatıldığını aktaran Gonce, kiracıya “Örnek 13” ödeme emri gönderildiğini belirtti.

Gonce’nin açıklamasına göre ödeme emri, kiracıya 15 Mayıs 2026’da tebliğ edildi. Kiracı, tebliğin ardından yedi günlük süre içinde ödeme emrine itiraz etmedi. Böylece icra takibi kesinleşti.

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Ancak süreç yalnızca itiraz süresiyle sınırlı kalmadı. Gonce, kiracıya tanınan 30 günlük yasal ödeme süresinde de kira borcunun ödenmediğini söyledi. Bu sürenin dolmasının ardından tahliye talebiyle icra hukuk mahkemesinde dava açıldığını belirtti.

30 GÜNLÜK SÜREDE BORÇ KAPATILMADI

Gonce, dava dilekçesinde kira borcunun yasal süre içinde ödenmediğini ve tahliye için aranan şartların oluştuğunu belirttiklerini aktardı. Davacı tarafın talebinde; icra takibinin kesinleşmesi, ödeme süresinin dolması ve borcun bu süre içinde kapatılmaması üzerinde duruldu. Büyükçekmece İcra Dairesi’ndeki dosya kapsamında yürütülen takip esas alınarak taşınmazın tahliyesi istendi.

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Gonce, açıklamasında, “30 günlük yasal ödeme süresi dolmasına rağmen davalı kira borcunu ödemedi” diyerek, davanın açılmasına neden olan süreci anlattı.

KİRACI “BORCU ÖDEDİM” DİYEREK DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı kiracı ise yargılama sırasında kira borcunu ödediğini belirtti. Borcun kapatılması nedeniyle davanın konusunun kalmadığını ifade ederek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Gonce’nin aktardığına göre, dosyanın değerlendirilmesinde ödemelerin hangi tarihte yapıldığı belirleyici oldu. Kiracı tarafından yapılan ödemelerin yasal süre içinde gerçekleştirilmediği tespit edildi.

Bu nedenle kiracının borcunu sonradan ödediğine ilişkin açıklaması, söz konusu dosyada tahliye kararı verilmesini engellemedi.

MAHKEME TAHLİYEYE HÜKMETTİ

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Gonce, mahkemenin dosyayı incelerken ödeme emrinin tebliğ tarihini, itiraz edilip edilmediğini ve borcun yasal sürede ödenip ödenmediğini değerlendirdiğini söyledi.

Aktarılan gerekçeye göre, kiracı ödeme emrine itiraz etmediği gibi borcunu da kendisine tanınan süre içinde kapatmadı. Davanın altı aylık yasal süre içinde açıldığı da değerlendirilerek kiracının tahliyesine karar verildi. Böylece, kira alacağının tahsili ve tahliye talebiyle başlatılan süreç, yaklaşık üç ay süren dava sonunda ev sahibi lehine sonuçlandı.

18 BİN LİRA VEKÂLET ÜCRETİ DE ÖDEYECEK

Kararda tahliyenin yanı sıra yargılama masrafları da yer aldı. Gonce’nin verdiği bilgiye göre kiracının, 18 bin lira vekâlet ücreti ödemesine hükmedildi. Yaklaşık 1.627 liralık yargılama giderinin de kiracı tarafından karşılanmasına karar verildi.

“ÜÇ AYDA TAHLİYE KARARI ÇIKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR”

Gonce, dosyanın özellikle sonuçlanma süresi bakımından dikkat çektiğini belirtti. Kira borcunun ödenmemesi halinde tahliye kararının kısa sürede çıkmayacağını düşünenler açısından bu davanın önemli olduğunu söyledi.

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Her dosyanın sürecine ilişkin genel bir süre vermeyen Gonce, açıkladığı davada yaklaşık üç ay içinde karar alındığını vurgulayarak, “Oldukça kısa bir zamanda, üç aylık zaman diliminde tahliye kararının çıkabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.