Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Uluslararası bankaların değerlendirmeleri ve ekonomist anketleri, ağırlıklı olarak 100 baz puanlık faiz indirimine işaret ederken bazı kuruluşlar enflasyon beklentilerindeki katılık nedeniyle faizin sabit tutulabileceğini öngörüyor.

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YILIN YEDİNCİ FAİZ KARARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

TCMB, 2026 yılının yedinci PPK toplantısını bugün gerçekleştirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantının ardından faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.

Eylül ayındaki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37’de sabit tutulmuştu. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesi yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası, ocak ayından bu yana ilk faiz indirimi yapmış olacak.

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PİYASADA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomist Hikmet Baydar, TCMB’nin ekim ayı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesini beklediklerini söyledi. Bu beklentinin temelinde yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altına gerilemesinin bulunduğunu belirten Baydar, politika faiziyle enflasyon arasındaki farkın 700 baz puanın üzerine çıkmasının yüksek reel faize işaret ettiğini ifade etti.

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Mevcut ekonomik koşulların faiz indirimi için uygun bir zemin oluşturduğunu değerlendiren Baydar, yılın kalan bölümünde de indirimlerin devam edebileceğine dikkat çekti. Baydar, piyasa davranışlarını olumsuz etkileyecek yeni bir gelişme yaşanmaması halinde politika faizinin yıl sonunda yüzde 34,5-35 seviyelerine kadar gerilemesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

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REEL SEKTÖRDEKİ DURGUNLUK FAİZ İNDİRİMİNİ GEREKLİ KILIYOR

Faiz indirimi için ekonomik koşulların yeterince oluştuğunu savunan Baydar, özellikle reel sektöre ilişkin verilerin para politikasında gevşeme ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

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Reel faizlerin aşırı yükselmesi, piyasalardaki durgunluk ve işletmelerin krediye erişimde yaşadığı güçlüklerin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Baydar, yüksek kredi maliyetlerinin de sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını vurguladı.

Kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi gibi göstergelerin faiz indiriminin gerekliliğini desteklediğini belirten Baydar, buna karşın fonlarla ilgili gelişmelerin yabancı yatırımcı davranışlarında değişikliğe yol açma potansiyelinin önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

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FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARA NASIL BİR MESAJ VERECEK?

TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi halinde kararın piyasalarda sürpriz etkisi oluşturmayacağını belirten Ekonomist Baydar, böyle bir adımın hem piyasa beklentilerini karşılayacağını hem de ekonominin mevcut ihtiyaçlarıyla örtüşeceğini değerlendirdi.

Baydar’a göre olası faiz indirimi, Merkez Bankası’nın enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimlerini sürdürebileceği yönünde bir mesaj taşıyacak. Ayrıca bu kararın, TCMB’nin fon piyasalarında yaşanan sorunları sistemik bir risk olarak değerlendirmediği ve söz konusu gelişmelerin yabancı yatırımcıların pozisyonlarında önemli değişikliklere yol açmayacağı kanaatinde olduğu şeklinde yorumlanabileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMEYEN KURULUŞLARIN GEREKÇESİ NE?

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi ağırlık kazansa da politika faizinin sabit tutulabileceğini düşünen ekonomistler de bulunuyor. Baydar, faiz indirimi beklemeyenlerin de haklı gerekçeleri olduğunu belirterek Türkiye’nin kredi risk priminde (CDS) yaşanan yükselişe dikkat çekti. CDS’teki artışın risk algısının yükseldiğini gösterdiğini ifade eden Baydar, yabancı yatırımcıların tutumunun bu süreçte belirleyici olabileceğini söyledi.

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Özellikle büyük yabancı portföylerden çıkış yaşanması ihtimalinin TCMB tarafından dikkate alınabileceğini belirten Baydar, fonlarla ilgili gelişmelerin faizlerin sabit tutulması yönündeki beklentileri güçlendirmiş olabileceğini dile getirdi. Bununla birlikte söz konusu görüşün piyasa genelinde yaygın olmadığını vurgulayan Baydar, makroekonomik verilerin ağırlıklı olarak faiz indirimini gerekli kıldığını ifade etti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekim ayı faiz kararı öncesinde uluslararası finans kuruluşlarının yayımladığı değerlendirmelerde ağırlıklı olarak 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor. Ancak Goldman Sachs ve Societe Generale gibi kuruluşlar, TCMB’nin enflasyon görünümündeki riskleri dikkate alarak politika faizini sabit tutabileceğini öngörüyor. Uluslararası kuruluşların ve ekonomist anketlerinin açıklanan tahminleri şöyle:

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JPMorgan: 100 baz puan indirim

Barclays: 100 baz puan indirim

Bank of America (BofA): 100 baz puan indirim

Citi: 100 baz puan indirim

Goldman Sachs: Faiz değişikliği beklemiyor

S&P Global: Yıl sonuna doğru faiz indirimi bekliyor

Deutsche Bank: 100 baz puan indirim

Morgan Stanley: 100 baz puan indirim

Societe Generale: Faiz değişikliği beklemiyor

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: 100 baz puan indirim

AA Finans Beklenti Anketi: 100 baz puan indirim

2026 YILI FAİZ KARARLARI

TCMB’nin 2026 yılında bugüne kadar aldığı politika faizi kararları şöyle:

22 Ocak 2026: Politika faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye indirildi. 100 baz puanlık indirim yapıldı.

12 Mart 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

22 Nisan 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

11 Haziran 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

23 Temmuz 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

10 Eylül 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

TCMB, 2026 yılının ilk toplantısında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizini beş toplantı boyunca yüzde 37 seviyesinde korudu.

Bugün beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda politika faizi yüzde 36’ya gerileyecek ve ocak ayından bu yana ilk kez faiz indirimi yapılmış olacak.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını ise 10 Aralık’ta açıklayacak.