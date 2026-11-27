Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargılamasına baktığı bir davada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 75. maddesinde yer alan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esasları" ile aynı Kanun'un 76. maddesinde yer alan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin, "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını verme" düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvurdu.

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Başvuruda, söz konusu düzenlemelerde, disiplin uygulamalarıyla ilgili herhangi bir ilkenin belirlenmediği, hangi disiplin fiiline ne tür cezanın uygulanacağının düzenlenmediği, idareye anılan cezaların uygulanması konusunda sınırsız bir takdir yetkisinin tanındığı, bunun kanuni güvence sağlamadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu 6362 sayılı Kanun'un 75 ve 76. maddelerinde yer alan söz konusu düzenlemelerin iptaline, iptal hükümlerinin de 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

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KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 30. maddesinin eczacı odaları haysiyet divanının meslek mensupları hakkında disiplin cezası verme yetkisini düzenleyen hükmün incelendiği anımsatıldı.

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Eczacı odalarına ilişkin düzenlemenin, "belirli bir açıklık ve kesinlikte olmadığı" ve "öngörülebilir" olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği aktarılan kararda, iptali istenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin disiplinle ilgili düzenlemelerinin aynı içerikte olduğu ifade edildi.

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Disiplin cezalarına ilişkin düzenlemelerin keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvenceyi sağlaması gerektiğine işaret edilen kararda, "İtiraz konusu kurallar bakımından da Anayasa Mahkemesinin anılan kararlarından ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. İptalleri gerekir." hükmüne yer verildi.