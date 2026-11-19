Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın emeklilik yolu açılırken, geçmiş yıllardaki sigorta kayıtları da önem kazandı. Özellikle 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerinin emeklilik hesabına nasıl dahil edileceği, bazı vatandaşlar için belirleyici olabiliyor.

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Bursa'da gündeme gelen bir davada, babasının iş yerinde 18 yaşından önce sigortalı olarak çalıştığını belirten vatandaş, bu dönemin emeklilik hesabına dahil edilmemesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) karşı dava açtı.

İlk derece mahkemesi davacıyı haklı buldu. Ancak SGK'nın itirazıyla Yargıtay'a taşınan dosyada karar değişti. Yüksek Mahkeme, yalnızca sigorta giriş bildirgesinin bulunmasının fiili çalışmayı kanıtlamak için yeterli olmadığına işaret etti.

BABASININ YANINDAKİ 68 GÜNLÜK ÇALIŞMA EMEKLİLİK HESABINI DEĞİŞTİRDİ

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Davacı, 12 Mayıs 1998 ile 25 Temmuz 1998 tarihleri arasında babasına ait iş yerinde çalıştığını ve bu döneme ilişkin 68 günlük 4/a hizmetinin bulunduğunu belirtti.

EYT düzenlemesinin Mart 2023'te yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan vatandaş, söz konusu sigortalılık döneminin SGK tarafından dikkate alınmadığını öğrendi.

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Kurumun emeklilik talebini reddetmesi üzerine mahkemeye başvuran davacı, 1998 yılındaki sigorta girişinin ve çalışma süresinin geçerli kabul edilmesini istedi.

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Davacı, babasının yanında çalışmış olmasının sigortalılık hakkını ortadan kaldırmaması gerektiğini savunarak yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etti.

SGK'DAN İTİRAZ: SİGORTA GİRİŞİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

SGK ise davacının emeklilik koşullarını yerine getirmediğini savundu. Kurum avukatı, anne veya babaya ait iş yerinde çalışan küçüklerin sigortalılığı bakımından hizmet sözleşmesine ilişkin özel şartların bulunduğunu belirtti.

SGK'nın savunmasında, davacının 12 Mayıs 1998 tarihinde işe giriş bildirgesinin bulunmasının, o tarihte gerçekten çalıştığını tek başına kanıtlamadığı ifade edildi.

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Ayrıca söz konusu iş yerindeki çalışmaya ilişkin dönem bordrolarının ve aylık bildirgelerin dosyada bulunmadığına dikkat çekildi.

Kurum, 18 yaşından önce geçen çalışmaların sigortalılık başlangıcına etkisine ilişkin yasal düzenlemeleri de hatırlatarak emeklilik talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

MAHKEME EMEKLİLİK HAKKI TANIDI

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi, vatandaşın talebini kabul etti. Mahkeme, davacının 3 Mart 2023 tarihli başvurusu itibarıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına ve kendisine 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli aylığı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

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SGK avukatı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, SGK'nın istinaf başvurusunu esastan reddetti. Bunun üzerine Kurum, kararı temyiz ederek dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesini istedi.

YARGITAY KARARI BOZDU: FİİLİ ÇALIŞMA ARAŞTIRILMALI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını eksik inceleme nedeniyle hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, sigortalılığın kabul edilebilmesi için hizmet akdinin ve fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Davacı ile işverenin baba-oğul olduğuna dikkat çekilen kararda, 12 Mayıs 1998 tarihli işe giriş bildirgesinin 11 Haziran 1998 tarihinde SGK'ya verildiği belirtildi.

Davacı adına 12 Mayıs-25 Temmuz 1998 tarihleri arasında 68 günlük sigortalılık bildirimi bulunduğu, ancak iş yerinin sicil bilgilerinin ve ilgili dönem bordrolarının dosyaya sunulmadığı ifade edildi.

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Yargıtay, bu eksiklikler giderilmeden davacının gerçekten çalışıp çalışmadığı konusunda kesin bir sonuca ulaşılamayacağını belirtti.

BORDROLAR VE TANIKLAR İNCELENECEK

Yargıtay kararında, davacının çalışma iddiasının araştırılması için izlenmesi gereken yöntem de ayrıntılı şekilde açıklandı.

Buna göre öncelikle söz konusu iş yerine ait dönem bordroları incelenerek bu belgelerde kayıtlı tarafsız tanıkların belirlenmesi gerekiyor.

Tanıkların SGK hizmet cetvellerinin de istenmesi ve uyuşmazlık konusu dönemde gerçekten aynı iş yerinde çalışıp çalışmadıklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

Bordrolarda adı geçen kişilere ulaşılamaması veya ifadelerinin yeterli bulunmaması halinde ise komşu iş yerlerinde çalışan kişilerin araştırılması istendi.

Yüksek Mahkeme, SGK, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlık aracılığıyla o dönemde faaliyet gösteren komşu iş yerlerinin çalışanlarına veya sahiplerine ulaşılabileceğine işaret etti.

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Bu kişilerin beyanlarıyla diğer delillerin birlikte değerlendirilerek çalışmanın niteliğinin ve süresinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerektiği vurgulandı.

18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR İÇİN KRİTİK AYRINTI

Yargıtay kararında yalnızca fiili çalışmanın ispatına ilişkin eksiklikler ele alınmadı. Sigortalılık süresinin başlangıcının yanlış hesaplandığı da belirtildi.

Yüksek Mahkeme, 506 sayılı Kanun'un 60/G maddesi kapsamında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olan kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlamış kabul edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda davacının sigortalılık süresinin başlangıç tarihinin 11 Ağustos 1999 olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla emeklilik koşullarının da bu tarih esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Burada önemli olan ayrıntı, 18 yaşından önceki sigorta kaydının bulunması ile emeklilik için gerekli sigortalılık süresinin başlangıcının aynı şekilde değerlendirilmemesi.

25 YILLIK SÜRE 2024'TE DOLUYOR

Yargıtay'ın dikkat çektiği en önemli noktalardan biri de davacının 25 yıllık sigortalılık süresiydi.

Karara göre davacının sigortalılık süresi 11 Ağustos 1999 tarihinde başladığı için 25 yıllık süre 11 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanıyor.

Ancak ilk derece mahkemesi, davacının 3 Mart 2023 tarihli emeklilik başvurusunu kabul ederek 1 Nisan 2023'ten itibaren aylık bağlanmasına hükmetmişti.

Yargıtay, 25 yıllık sigortalılık süresinin henüz tamamlanmadığı dikkate alınmadan verilen bu kararı da hatalı buldu.

Böylece hem fiili çalışmanın yeterince araştırılmaması hem de sigortalılık süresinin yanlış değerlendirilmesi bozma gerekçesi oldu.

YÜKSEK MAHKEMEDEN OY BİRLİĞİYLE BOZMA KARARI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, dosyada eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulduğuna karar verdi.

Kararda, davacının babasının yanında çalıştığı iddia edilen döneme ilişkin bütün delillerin toplanması ve çalışmanın gerçekliğinin ortaya konulması gerektiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme, ayrıca emeklilik koşullarının 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bu gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunu reddeden kararı ortadan kaldırıldı ve ilk derece mahkemesinin kararı oy birliğiyle bozuldu.

BABASININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN HERKESİN SİGORTASI GEÇERSİZ Mİ?

Yargıtay'ın kararı, anne veya babasına ait iş yerinde çalışan herkesin sigortalılığının otomatik olarak geçersiz sayıldığı anlamına gelmiyor.

Kararda öne çıkan iki ayrı hukuki konu bulunuyor: Çalışmanın gerçek ve fiili olduğunun kanıtlanması ile 18 yaşından önceki sigortalılığın emeklilik için gerekli süreye etkisi.

Bu nedenle aileye ait iş yerinde yapılan sigorta girişinin bulunması, tek başına emeklilik hakkının doğduğu anlamına gelmiyor. Çalışmanın niteliği, hizmet belgeleri ve ilgili yasal koşulların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Yargıtay'ın bozma kararı da bu noktaya dayanıyor. Dosyada fiili çalışma yeterince araştırılmadığı gibi, 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlandığı tarih de doğru hesaplanmamıştı.

Karar, özellikle 18 yaşından önce aile işletmesinde çalışmış ve bu dönemdeki sigorta kaydını emeklilik hesabında kullanan kişiler açısından dikkat çekici bir hukuki değerlendirme ortaya koyuyor.