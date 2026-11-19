HABER MERKEZİ Milyonlarca emekli, maaşlarına yönelik hazırlanacak düzenlemenin ayrıntılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin, Meclisin de desteğiyle yılbaşından önce hayata geçirileceğini söyledi. Çalışmada yaş ve prim gün sayısının dikkate alındığını belirtti.

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Açıklamanın ardından gözler, bu iki kriterin maaş artışlarında nasıl kullanılacağına çevrildi. Özellikle 3 bin 600 günle emekli olanlarla 9 bin gün prim ödeyenler arasında nasıl bir fark oluşacağı ve EYT’lilerin düzenlemeden nasıl etkileneceği merak ediliyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada olası hesaplama yöntemlerini değerlendirdi. Yılmaz’ın aktardığı oranlar, yaş sınırları ve maaş tutarları, henüz açıklanmış bir zam tablosunu değil, düzenlemenin nasıl şekillenebileceğine ilişkin tahminlerini içeriyor.

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3 BİN 600 GÜNLE 9 BİN GÜN ARASINDAKİ FARK NASIL DEĞİŞEBİLİR?

Yeni düzenlemede prim ödeme süresinin önemli bir ölçüt olacağını düşünen Emin Yılmaz, daha uzun süre prim ödeyen emeklilere daha yüksek oranda iyileştirme yapılabileceğini söyledi.

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Yılmaz’a göre, farklı prim günleriyle emekli olan kişiler için aynı artış yerine kademeli bir refah payı modeli oluşturulabilir. Böyle bir modelde, çalışma hayatı boyunca daha fazla gün prim ödeyenlerin aylıklarına daha yüksek oranda ek artış yansıtılması mümkün olabilir.

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Bu nedenle 3 bin 600 günle emekli olan bir kişiyle 9 bin gün üzerinden emekli olan kişinin aynı refah payını almaması ihtimali üzerinde duran Yılmaz, prim süresinin artış oranında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Ancak iki grup arasında kaç puanlık fark oluşacağına ilişkin açıklanmış bir hesaplama bulunmuyor.

REFAH PAYINDA YÜZDE 5-20 ARALIĞI TAHMİNİ

Yılmaz’ın değerlendirmesinde dikkat çeken başlıklardan biri, refah payının hangi aralıkta olabileceği oldu.

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Yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen oranların konuşulduğunu belirten Yılmaz, yaş ve prim günü kriterlerine göre bu aralıkta farklı artışlar uygulanabileceğini tahmin etti.

Örnek olarak 60 veya 65 yaşın üzerindeki emeklileri ve 9 bin gün üzerinden emekli olanları değerlendiren Yılmaz, bu gruplara daha yüksek refah payı verilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, söz konusu yaşlar ve oranlar kesinleşmiş sınırlar değil. Yaş ve prim günü şartlarının birlikte nasıl değerlendirileceği, hangi gruba hangi oranın uygulanacağı hazırlanan düzenlemeyle belli olacak.

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YAŞ HESABINDA EMEKLİLİK TARİHİ Mİ, BUGÜNKÜ YAŞ MI ESAS ALINACAK?

Düzenlemede merak edilen bir diğer konu, yaş kriterinin nasıl hesaplanacağı. Emin Yılmaz, kişinin emekli olduğu yaştan veya kaç yıldır aylık aldığından ziyade bugünkü yaşının değerlendirilmesini daha hakkaniyetli bulduğunu söyledi.

Yılmaz, 55 yaşında emekli olmuş ancak bugün 70 yaşına gelmiş bir kişinin durumunun, emekli olduğu dönemdeki koşullarla aynı olmadığını belirtti. Bu nedenle hesaplamada güncel yaşın dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Uzman isme göre ileri yaştaki emeklilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi, yapılacak iyileştirmede önemli bir başlık olabilir. Ancak yaş gruplarının hangi aralıklarla oluşturulacağı henüz açıklanmış değil.

EYT’LİLER DAHA AZ ZAM MI ALACAK?

Yaş kriterinin gündeme gelmesi, EYT kapsamında emekli olanların düzenlemeden daha düşük oranda yararlanıp yararlanmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Yılmaz, EYT’lilerin ayrı bir kategoriye konulmaması gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek aylık almaya hak kazandığını hatırlattı.

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EYT kapsamında emekli olan herkesin aynı yaşta veya aynı prim gününe sahip olmadığına işaret eden Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, kişilerin kendi yaşları ve prim süreleri üzerinden ele alınması gerekiyor.

Dolayısıyla yalnızca EYT kapsamında emekli olmuş olmanın daha düşük zam anlamına geleceği söylenemiyor. Olası fark, düzenlemede belirlenecek kişisel yaş ve prim kriterlerine bağlı olacak.

PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ SİSTEM KURULABİLİR Mİ?

Prim gün sayısına göre üçlü veya dörtlü bir basamak sistemi oluşturulup oluşturulamayacağı sorusunu da yanıtlayan Yılmaz, benzer bir model beklediğini söyledi.

Farklı prim süreleriyle emekli olanların gruplandırılabileceğini belirten Yılmaz, bu grupların yaş kriteriyle birlikte değerlendirilmesi ihtimali üzerinde durdu.

Yılmaz’a göre, sigortalılık dönemleri ve prim günlerine ilişkin veriler birlikte ele alınarak farklı refah payı oranları belirlenebilir. Ancak hangi prim aralığının hangi gruba gireceği ve kaç basamak oluşturulacağı konusunda henüz kesin bir tablo bulunmuyor.

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Bu nedenle 3 bin 600, 5 bin, 7 bin 200 veya 9 bin gün gibi örnekler, açıklanmış yeni zam sınırları olarak değerlendirilmiyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DAHA YÜKSEK ARTIŞ GELEBİLİR Mİ?

Prim gün sayısının öne çıkması, uzun süre prim ödeyen Bağ-Kur emeklilerinin durumunu da gündeme taşıdı. Emin Yılmaz, özellikle 9 bin gün üzerinden emekli olan Bağ-Kur’luların, prim süresine göre yapılacak bir iyileştirmeden daha fazla yararlanabileceğini tahmin etti.

Yılmaz’a göre, daha fazla prim gününe daha yüksek refah payı uygulanması halinde bu gruptaki emekliler için avantaj oluşabilir.

Ancak bunun bütün Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda ek zam verileceği anlamına gelmediği anlaşılıyor. Kişinin prim süresi, yaşı ve düzenlemede belirlenecek diğer koşullar, uygulanacak artışı şekillendirecek.

YÜKSEK TUTARDAN PRİM ÖDEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Emeklilerin gündemindeki bir başka soru da yalnızca prim gününün mü, yoksa ödenen primin tutarının da mı dikkate alınacağı.

Yılmaz, mevcut aylık hesaplamasında prim ödenen kazançların, prim günlerinin ve aylık bağlama oranının önem taşıdığını hatırlattı. Yeni çalışmada yüksek tutarlar üzerinden prim ödeyenlerin durumunun da gözetilebileceğini tahmin etti.

Burada iki farklı unsur öne çıkıyor: Daha uzun süre prim ödemek ve daha yüksek kazanç üzerinden prim ödemek.

Yılmaz, belirli bir eşik üzerinden değerlendirme yapılabileceğini düşünse de bu eşiğe ilişkin bir tutar paylaşmadı. Prim tutarının ek iyileştirmeye nasıl yansıtılacağı da düzenlemenin ayrıntılarıyla netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 30 BİN TL HESABI

Emin Yılmaz, en düşük emekli aylığına ilişkin tahmininde enflasyon artışı ve seyyanen iyileştirme ihtimalini birlikte değerlendirdi.

Açıklamasında 23 bin 552 liralık tutarı esas alan Yılmaz, yaklaşık yüzde 10’luk artışla ödemenin 26 bin lira seviyesine yaklaşabileceğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 4 bin liralık seyyanen artış yapılması halinde ise en düşük ödemenin 30 bin lira civarına ulaşabileceğini tahmin etti.

Yılmaz’ın yuvarlayarak ifade ettiği 30 bin liralık tahmin, bu iki artışın birlikte uygulanması ihtimaline dayanıyor. Tablodaki tutarlar açıklanmış yeni maaşları değil, uzmanın değerlendirmesindeki varsayımların matematiksel karşılığını gösteriyor.

DAHA YÜKSEK MAAŞ ALANLARA REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Yılmaz, en düşük aylığın üzerindeki tutarlarda maaş alan emekliler için de enflasyon artışına ek refah payı uygulanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu senaryoda, aylıklara önce enflasyon kaynaklı artışın yansıtılması, ardından yaş ve prim gününe göre ek iyileştirme yapılması söz konusu olabilir.

Ancak seyyanen artışın kapsamı, refah payının hangi tutar üzerinden hesaplanacağı ve iki uygulamanın birlikte kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmiş değil. Dolayısıyla her emeklinin aylığına aynı miktarda ek ödeme yapılacağı sonucu çıkarılamıyor.

AYLIKLAR ARASINDAKİ FARK GİDERİLEBİLİR Mİ?

Uzun yıllar prim ödeyenlerle daha az prim günü bulunanların birbirine yakın aylık almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, prim gününe göre yapılacak artışın bu sorunu kısmen giderebileceğini düşündüğünü söyledi.

Farklı emeklilik koşullarıyla aylık alan kişiler bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, daha fazla prim ödeyenlerin durumunun ayrıca değerlendirilmesini önemli bulduğunu belirtti.

Yılmaz’ın beklentisi, hem prim süresinin hem de yaşın birlikte ele alınması yönünde. Ancak aylıklar arasındaki farkın ne ölçüde değişeceği, uygulanacak oranlara ve hesaplama yöntemine bağlı olacak.

DÜZENLEME ARALIK MAAŞINA MI, OCAK AYLIĞINA MI YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşından önce düzenleme yapılacağını açıklaması, ödeme takvimine ilişkin soruları da gündeme getirdi.

Emin Yılmaz, iyileştirmenin aralık ayında ara ödeme şeklinde uygulanmasından ziyade Ocak 2027 aylıklarına yansıtılmasını beklediğini söyledi.

Hazırlanan çalışmanın yıl sonuna kadar Meclis sürecine girebileceğini tahmin eden Yılmaz, yeni artışın ocak maaşlarına ilave edilmesi ihtimali üzerinde durdu.

Düzenlemenin yılbaşından önce tamamlanmasıyla ilk ödemenin yapılacağı tarih ise ayrı konular. Artışın hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ve aylıklara ne zaman yansıyacağı, düzenlemenin içeriğiyle belirlenecek.

AYRI BİR FARK ÖDEMESİ DE GÜNDEME GELEBİLİR

Yılmaz, uygulama takvimine bağlı olarak ek artışın ayrı bir ödeme şeklinde yapılması ihtimaline de değindi.

Aralık ayı enflasyonunun ocakta açıklanmasının ardından altı aylık artış hesabının netleşeceğini belirten Yılmaz, refah payı uygulanması halinde bunun da maaşlara eklenmesini beklediğini söyledi.

Uzman isim, geçmiş dönemlerde olduğu gibi farkların ayrıca ödenmesinin de mümkün olabileceğini değerlendirdi.

Emeklilerin alacağı kesin artış için yaş ve prim basamakları, refah payı oranları, seyyanen ödeme kapsamı ve yürürlük tarihi bekleniyor. Yılmaz’ın yüzde 5-20 refah payı ve yaklaşık 30 bin liralık en düşük aylık tahmini de bu ayrıntılar açıklanıncaya kadar olası senaryolar arasında bulunuyor.