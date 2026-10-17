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UzmanparaBakan Bayraktar, Gabar'dan yakında yeni petrol müjdesi verebileceklerini söyledi
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Bakan Bayraktar, Gabar'dan yakında yeni petrol müjdesi verebileceklerini söyledi

17.10.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

#Enerji Politikaları#Gabar Dağı#Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yakın zamanda Gabar'daki petrol üretim sahasından yeni keşif müjdesi verebileceklerini söyledi.

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Bakan Bayraktar, Gabardan yakında yeni petrol müjdesi verebileceklerini söyledi

Bayraktar, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Küresel enerji piyasalarında art arda yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşamadığını aktaran Bayraktar, ülkenin enerji kaynaklarını ve tedarikçi ülkeleri çeşitlendirmeye yönelik politikalar uyguladığını ifade etti.

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Bayraktar, "Hem denizlerde hem de karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürüyor. Gabar'daki petrol üretimi de bu çalışmaların önemli bir parçası." dedi.

Gabar'da çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz." ifadesini kullandı.

"Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz 2028'de dört katına çıkacak"

Bayraktar, Türkiye'nin 2023'te Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretime başladığını anımsatarak, "Karadeniz'deki üretimimiz yılda 7,5 milyar metreküpe çıkıyor. Bu sıfırdı, 2023'ten beri üretim başladı ve bugün inşallah iki katına çıkacak. 2028'de bu dört katına çıkacak. Türkiye bir taraftan kendi kaynaklarını arıyor." diye konuştu.

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Enerji arz güvenliğinde çeşitlendirmenin önemine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklarının tamamından yararlanmayı hedeflediğini anlattı.

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ABD ile yapılan uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında yaşanabilecek sorunlara karşı alternatif tedarik imkanlarını geliştirdiklerini söyledi.

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Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek istediğini belirterek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hatlarının tam kapasiteyle çalışmasının hem üretici hem de tüketici ülkelere fayda sağlayacağını vurguladı.

"Rusya-ABD dizel anlaşması bizim için de önemli"

Rusya ile enerji alanındaki işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Rusya'nın Türkiye için önemli bir petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri tedarikçisi olduğunu dile getirdi.

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Bayraktar, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşmanın önemine işaret ederek, "Rusya ile Amerika'nın dizel anlaşması, dizel tedariki konusunda anlaşmaları da önem arz ediyor. Çünkü Türkiye Rusya'dan önemli bir dizel tedarikçisi. Bunun için de bu alanın açılması bizim arz güvenliğimiz açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz işbirliğinin 40. yılını doldurduğunu anımsatan Bayraktar, ilk anlaşmanın 14 Şubat 1986'da imzalandığını, Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'ye 600 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tedarik ettiğini aktardı.

Bayraktar, Rusya'nın güvenilir bir tedarikçi olduğunu belirterek, Gazprom ile görüşmelerinde doğal gaz altyapısı ve bölgesel arz güvenliğine yönelik yeni işbirliği imkanlarını ele aldıklarını söyledi.

Akkuyu'da ilk reaktörün birkaç ay içinde devreye alınması hedefleniyor

Rusya ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine de değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktöründe elektrik üretimine yaklaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Santrali, dört reaktörü aynı anda inşa edilen dünyanın en büyük nükleer şantiyesinin olduğu saha. Orada şimdi ilk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak." dedi.

Rus yetkililerle Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerini de görüştüklerini aktaran Bayraktar, artan elektrik talebini karşılamak için nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

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Bayraktar, Türkiye'de nüfus artışı, ekonomik büyüme ve şehirleşmenin yanı sıra yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve soğutma ihtiyacının da elektrik talebini artırdığını belirterek, kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında temiz enerji hedeflerinin önemine işaret etti.

"Artık enerji konferansları da hedef haline geldi"

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri de değerlendiren Bayraktar, Suudi Arabistan'da katıldığı 25. Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırıların enerji güvenliğine ilişkin riskleri ortaya koyduğunu söyledi.

Bayraktar, saldırılar nedeniyle çok sayıda katılımcının kongreye gelemediğine işaret ederek, "Sadece enerji altyapısı hedef haline gelmedi, artık enerji toplantıları da konferansları da hedef haline geldi." dedi.

Rusya-Ukrayna çatışması, Orta Doğu'daki gelişmeler, ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılmaların enerji piyasalarını etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "Yeni normal biraz dünyada sürekli çatışmaların olduğu, şokların, krizlerin birbirini takip ettiği bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bayraktar, Türkiye'nin söz konusu risklere karşı uzun vadeli enerji politikalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki ve İran ile ABD arasındaki çatışmaların sona ermesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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